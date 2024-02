Squid Game wróci z 2 sezonem jeszcze w tym roku. Twórcy już podgrzewają atmosferę

Squid Game to jeden z największych fenomenów serialowych nie tylko ostatnich lat, ale i wszech czasów. Jego popularność zaskoczyła nie tylko samych twórców, ale również włodarzy platformy Netflix, którzy niejako zlitowali się i przygarnęli serial pod swoje progi.

Materiały promocyjne Netflix

O ile w przypadku seriali takich jak "Wiedźmin" Netfliks doskonale wiedział na co się szykuje i od razu poczynił plany na kolejne sezony serialu, o tyle tutaj było wiele niewiadomych. I z tej okazji całe planowanie rozciągnęło się w czasie. Efekt: na drugi sezon czekamy dłużej, niż zwykle to w świecie seriali bywa.

Ale po fali narastających plotek nareszcie nadszedł czas na to, by coś w temacie się ruszyło. I sam Netflix podkręca atmosferę nowymi materiałami z serialu.

Netflix dzieli się materiałami z 2. sezonu Squid Game

Ostatnio teorie fanów krążyły wokół tego, ze drugi sezon Squid Game porzuci Koreę i przeniesie akcję w inne rejony świata. Na tę chwilę jednak nie wygląda na to, by miały się one sprawdzić. Pierwsze dwa zdjęcia udostępnione przez Netflix nie zdradzają zbyt wiele — i skupiają się na Seong Gi-hunie prezentując jego nowy wygląd. Widzimy też, że bohater spotyka się z Gong-yoo, czyli postać odpowiedzialną za rekrutację nowych uczestników przerażającej rozgrywki. Tym co przykuwa uwagę jest też zupełnie nowa bohaterka, o której na tę chwilę nic właściwie jeszcze nie wiemy.

Materiały promocyjne Netflix

Twórcy Squid Game podgrzewają atmosferę, ale nie wdają się w szczegóły

Netflix nareszcie zaczyna nieśmiało promocję drugiego sezonu Squid Game. Na tę chwilę jednak nie wdaje się jeszcze w żadne szczegóły. Wiadomo jednak już oficjalnie, że uwielbiana seria ma powrócić z nowymi odcinkami jeszcze w 2024 roku.