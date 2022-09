the:protocol z konkursem dla specjalistów IT. Do wygrania 5 tys. zł na wyjazd ze Slowhop

the:protocol to serwis z ogłoszeniami o pracę dla specjalistów IT, którzy mogą wziąć teraz udział w ogłoszonym właśnie przez portal konkursie, nazwanym dość wymownie: "Fu**up stories".

Paulina Berska, Brand Manager the:protocol:

Praca w IT najeżona jest pułapkami, ale zgrabne wybrnięcie z nich może przynieść sukces. Za pomocą konkursu chcemy pokazać w lekkiej formie, że doskonale rozumiemy specyfikę branży. Konkurs jest też elementem kampanii promującej ogłoszenia z pracą zdalną i hybrydową, którą prowadziliśmy przez całe wakacje w sieci i naszych social mediach.

Tak, dobrze się domyślacie, konkurs polega na opisaniu własnej historii dotyczącej porażki, która zdarzyła się Wam podczas pracy nad różnymi projektami w branży IT.

Opowieść taka nie musi być długa, powinna zmieścić się w limicie do 2,5 tys. znaków oraz mieć formę rozprawki, a więc składać się z wstępu, rozwinięcia i podsumowania. Jeśli chcecie, możecie zmienić imiona bohaterów Waszej historii, jednocześnie organizatorzy konkursu zapewniają pełną dyskrecję uczestnikom konkursu.

Co do wygrania? Autor najlepszej historii otrzyma voucher o wartości 5000 zł, który będzie mógł wykorzystać do opłacenia swojego wyjazdu w ramach oferty znalezionej w serwisie Slowhop. Nadmienię, że ostatnio buszowałem na tej stronie w poszukiwaniu ofert, i muszę powiedzieć, że są tam naprawdę ciekawe propozycje i miejsca do wyboru.

Dodatkowo, wszyscy uczestnicy konkursu, których opowieści spełnią wymagane kryteria otrzymają nagrodę w postaci kawy od the:protocol i Figa Coffee. Czas na przesłanie zgłoszeń do konkursu upływa na koniec września, można je przesyłać na adres poczty e-mail: konkurs@theprotocol.it.

Źródło: the:protocol.

Stock Image from Depositphotos.