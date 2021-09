The Office PL zbliża się wielkimi krokami, nadal drżę, gdy myślę o tej premierze, a stacja CANAL+ wykazuje się poczuciem humoru namawiając do seansu. Czujecie to?

Jako fan amerykańskiej wersji "The Office" jestem podwójnie ciekawy naszej lokalnej odsłony tego kultowego sitcomu. CANAL+ nie dzieli się dużymi dawkami materiałów promocyjnych, które pozwoliłyby wyczuć klimat serialu, a obecne w programie "Aktualności filmowe" urywki pochodziły ze zdjęć próbnych, więc niektóre z nich lub wszystkie mogą w ogóle nie pojawić się w serialu.

Przed premierą pozostaję rozdarty, ponieważ niektóre z ujęć, które wiedzieliśmy, dawały sporą nadzieję na to, że twórcy czują klimat oryginału i są w stanie przenieść to na polskie podwórko. Nie oszukujmy się, duża część sukcesu amerykańskiego "The Office" wynikała z wyśmiewania i nawiązywania do lokalnych obyczajów i problemów społecznych.

Polski The Office będzie miał bardzo ciężko, by przekonać widzów/fanów

Czy niemalże brak granic w wypowiadaniu się na niektóre tematy przez niektóre postacie będzie też obecny w polskiej wersji? To potrzebne i nieuniknione, ale linia pomiędzy dobrym żartem, a sztucznością jest bardzo cienka. Nie wszystko udawało się też w USA, gdzie dopiero w drugiej serii "The Office" zyskał swoją tożsamość, odcinając się w dużej mierze od brytyjskiego pierwowzoru.

Polska edycja zmierzy się z wieloma wyzwaniami. Po pierwsze, blask "The Office" nadal rozjaśnia oferty serwisów VOD oraz ramówek telewizyjnych, więc nie jest to serial, o którym zapomniano i można go w prosty sposób przywrócić w wersji regionalnej. Fanów obydwu wydań "The Office" nie brakuje, są aktywni, oglądają, komentują, wracają do poszczególnych scen oraz odcinków. To tworzy okoliczności, w których oczekiwania wobec polskiej wersji są dość konkretne.

Paradoksalnie, to właśnie fanom oryginału będzie dogodzić najtrudniej, a wydaje się, że "The Office PL" jest dedykowany tym osobom przede wszystkim. Nie sądzę, by u zwykłych widzów pojawiło się podobnych rozmiarów zafascynowanie takim serialem. O to, by któregoś dnia "The Office PL" stało się kultowe na miarę, na przykład "Miodowych lat" , będzie naprawdę trudno.

Czy warto oglądać THE OFFICE PL? CANAL+ podaje powody

CANAL+ postanowił podzielić się listą 10 powodów, dla których warto zobaczyć ten serial. Niektóre z nich są dość trafnymi żartami, inne przypadły mi do gustu nieco mniej. Oto one: