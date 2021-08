"The Office" jest jednym z tych seriali, które są największym magnesem na widzów. Serwisy VOD mocno rywalizują o to, by mieć w swojej ofercie właśnie hit NBC, "Przyjaciół", "Seinfelda", "Jak poznałem waszą matkę", "Teorię wielkiego podrywu" czy "Parks and Recreation". Ten pierwszy przez długi czas był dostępny w USA na Netfliksie, ale zmienił barwy i trafił do domu, czyli na Peacock - autorską platformę NBCUniversal.

The Office w Polsce - gdzie obejrzeć? Data premiery na Netflix

W Polsce "The Office" można było oglądać na Prime Video od 2018 roku, gdy 14 lutego wszystkie odcinki serialu zawitały na platformę Amazonu. Do tej pory można je obejrzeć właśnie tam, ale najwyraźniej szykuje się spora zmiana, bo Netflix zapowiedział, że całe "The Office" będzie można u niego obejrzeć od 23 października. Jak na razie żadne serwisy, m. in. Upflix, nie informują o tym, kiedy zniknie "The Office" z Prime Video, ale prawdopodobnie nastąpi to niedługo przed tym, gdy hit NBC pojawi się na Netfliksie.

Nadchodzi polskie The Office PL

Przypomnę, że stacja CANAL+ przygotowuje polską wersję "The Office PL", która będzie emitowana jesienią. Mieliśmy już okazję zobaczyć pierwsze urywki z próbnych zdjęć i mam po ich seansie mieszane uczucia. Z jednej strony cieszę się, że scenarzyści nie dostrzegają tematów tabu, ale z drugiej strony niektórzy członkowie obsady w zbyt dużym stopniu starają się być odpowiednikami głównie z amerykańskiej wersji serialu.

A cała historia rozpoczęła się przecież od brytyjskiego "The Office", które było do pewnego momentu dostępne na HBO GO, ale obecnie nie jest oferowane przez żadną usługę VOD w Polsce. Wielka szkoda, bo to produkcja Ricky'ego Gervaisa zapoczątkowała wszystko, choć zdaniem niektórych - w tym mnie - to Amerykanom udało się przejść do historii.

Grafika główna: Peacock