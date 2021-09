Przed nami najeżona nowymi filmami jesień, dlatego przygotowaliśmy listę premier do końca roku. Na nowości wybierzecie się głównie do kina, ale uwzględniliśmy kilka premier VOD.

Nie czas umierać - 1 października

Daniel Craig po raz piąty i ostatni wciela się w Jamesa Bonda. Film będzie kontynuować niektóre wątki, wrócą znane z poprzednich filmów postacie, ale liczymy na sporo świeżości w serii. Za kamerą stanął Cary Joji Fukunaga znany z "Detektywa" i "Maniaka".

Cry Macho - 1 października

Najnowszy film Clinta Eastwooda, w którym wciela się w emerytowanego jeźdźca rodeo. Misja na jaką wyrusza do Meksyku ma być szansą na odkupienie grzechów, bo planuje uratować z tarapatów syna swojego szefa. Legendarny aktor wyreżyserował też produkcję.

Winni - 1 października (Netflix)

Amerykański remake duńskiego hitu. W roli głównej Jake Gyllenhaal, a obok niego Ethan Hawke, Riley Keough, Paul Dano, Peter Sarsgaard i Bill Burr, zaś za kamerą Antoine Fuqua ("Bez litości", "Siedmiu wspaniałych").

Wesele - 8 października

Wojciech Smarzowski wraca z nowyn filmem, w którym na pewno dopatrzymy się wielu komentarzy na temat aktualnej sytuacji społecznej i panujących nastrojów. W obsadzie m. in. Agata Kulesza, Robert Więckiewicz, Michalina Łabacz, Mateusz Więcławek, Arkadiusz Jakubik i Andrzej Chyra.

Venom 2: Carnage - 15 października

Przed Venomem nie lada pojedynek, bo naprzeciwko niego stanie najsilniejszy przedstawiciel jego gatunku. Eddie Brock będzie też toczył walkę o własne, prywatne życie. W obsadzie Tom Hardy, Woody Harrelson, Naomie Harris i Michelle Williams. Reżyserował Andy Serkis.

Ostatni pojedynek - 15 października

Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer i Ben Affleck w obsadzie, za kamerą Ridley Scott, a historia dotyczy zdrady i zemsty w okresie czternastowiecznej Francji. Zobaczcie wielkie widowisko kostiumowe na emocjonującym zwiastunie.

Diuna - 22 października

Jedna z najbardziej wyczekiwanych premier tej jesieni, aż się prosi o seans na dużym ekranie. Obraz wyreżyserował odpowiedzialny za "Sicario" i "Nowy początek" oraz "Blade Runnera 2049" Denis Villeneuve. W obsadzie Timothée Chalamet, Oscar Isaac, Zendaya, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Jason Momoa, Stephen McKinley Henderson i Dave Bautista.

Furioza - 22 października

Zaskakująco ciekawie prezentujący się zwiastun "Furiozy" w reżyserii Cypriana T. Olenckiego opowiada o policjantce starającej się rozbić grupę przestępców, wśród których się wychowała. W obsadzie Mateusz Damięcki, Weronika Książkiewicz i Mateusz Banasiuk.

Ostatniej nocy w Soho - 29 października

Edgar Wright, twórca "Baby Drivera" i "Hot Fuzz" przenosi główną bohaterkę w lata 60. Młoda dziewczyna jest zafascynowana modą, ale Londyn w tamtym okresie nie jest tym, na co liczyła. Występują Thomasin McKenzie, Anya Taylor-Joy, Matt Smith i Diana Rigg.

Wszyscy święci New Jersey - 29 października

Prequel "Rodziny Soprano" opowiada o losach młodego Tony'ego Soprano. W niego wcielił się syn odtwórcy głównej roli hitu HBO Michael Gandolfini. Reżyseruje twórca serialu Alan Taylor, w obsadzie są też Alessandro Nivola, Leslie Odom Jr., Jon Bernthal, Corey Stoll i Billy Magnussen.

Eternals - 5 listopada

Czy będzie to zupełnie nowe rozdanie dla uniwersum Marvela? Studio sięga po postacie, które mogą mocno namieszać w tym świecie, ale były raczej nieznane widowni do tej pory. Wystąpili Richard Madden, Angelina Jolie, Kumail Nanjiani, Brian Tyree Henry i Gemma Chan, a za kamerą stanęła autorka "Nomadland" Chloé Zhao.

Pitbull - 11 listopada

Patryk Vega zapowiada powrót do korzeni. Akcja skupi się na "Gebelsie", w którego wciela się Andrzej Grabowski, a film będzie rozgrywał się w dwóch osiach czasowych. Do swoich ról wraca Przemysław Bluszcz, pojawi się też Tomasz Dedek.

Kurier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun - 19 listopada

Twórca "Grand Budapest Hotel" wraca z nowym pokręconym filmem. Opowie on historie z ostatniego numeru amerykańskiego magazynu ukazującego się w fikcyjnym mieście we Francji w XX wieku. W obsadzie m. in. Benicio del Toro, Adrien Brody, Tilda Swinton, Léa Seydoux, Frances McDormand i Timothée Chalamet.

King Richard - 19 listopada

Opowieść o początkach kariery Venus i Sereny Williams, które na kort trafiły dzięki ojcu. Jak stał się najlepszymi tenisistkami w historii dyscypliny? Reżyserował Reinaldo Marcus Green, a wystąpili m. in. Will Smith, Aunjanue Ellis, Saniyya Sidney, Tony Goldwyn i Jon Bernthal.

Dom Gucci - 26 listopada

Ridley Scott wziął na warsztat skandal wokół historii Guccich, czyli śmierć wnuka projektanta Maurizio Gucciego. W obsadzie znaleźli się Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto (nie do poznania), Jeremy Irons i Salma Hayek.

Psie pazury - w kinach w listopadzie, 1 grudnia (Netflix)

Charyzmatyczny farmer Phil Burbank budzi powszechny podziw i strach. Gdy jego brat sprowadza na wspólne ranczo nowo poślubioną żonę i jej syna, Phil staje się ich dręczycielem. Wkrótce jednak zaczyna do niego docierać, czym jest miłość - mówi oficjalny opis filmu. Wystąpili: Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst, Thomasin McKenzie, Frances Conroy i Kodi Smit-McPhee. Reżyserowała Jane Campion.

West Side Story - 10 grudnia

Steven Spielberg przywraca słynny brodwayowski musical, a w obsadzie są między innymi Rachel Zegler, Ansel Elgort, Ariana DeBose, David Alvarez, Josh Andrés Rivera i Mike Faist.

Matrix Zmartwychwstania - 17 grudnia

Powrót Lany Wachowski do projektu wydawał się formalnością, ale czekaliśmy naprawdę długo. W obsadzie ponownie Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick i Jonathan Groff. Fabuła pozostaje zagadką.

Spider-Man: Bez drogi do domu - 10 grudnia

Na ten wstęp do multiwersum Marvela czekamy od dawna. Udział Doktora Strange jest potwierdzony, ale wszyscy liczą na powrót wcześniejszych Spider-Manów Toby'ego Maguire'a oraz Andrew Garfielda. To jednak nie jedyne powracające postacie - Electro, Doktor Octopus, a może wprowadzeni będą Daredevil i Punisher? Za kamerą Jon Watts - twórca dwóch poprzednich filmów z Tomem Hollandem.

King's Man: Pierwsza misja - 22 grudnia

Takiej agencji wywiadowczej jeszcze nie było - niezależna i całkowicie tajemna. Zobaczymy, jak wyglądały początki Kingsman. Występują Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans, Matthew Goode, Tom Hollander, Harris Dickinson.

Nie patrz w górę - 24 grudnia (Netflix)

Nadchodzący film Netfliksa opowie o dwójce astronomów ostrzegających przed zabójczą kometą lecącą w kierunku Ziemi - czy ich informacyjne tournee się powiedzie? Na planie Leonardo DiCaprio, Maryl Streep, Jennifer Lawrence, Cate Blanchett, Jonah Hill, Himesh Patel, Timothée Chalamet, Ariana Grande, Kid Cudi, Matthew Perry, Tomer Sisley oraz Rob Morgan, a za kamerą Adam McKay ("Big short", "Vice").