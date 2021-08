Do kilkugodzinnych konferencji przywykliśmy raczej w kontekście wydarzeń organizowanych przez technologicznych gigantów, a nie platformy streamingowe, ale Netflix lubi pionierskie podejście. Na końcówkę września zaplanował konferencję TUDUM, której nazwa odnosi się oczywiście do dźwięku towarzyszącego sekwencji otwierającej każdy oryginalny film i serial. Założenia wydarzenia są proste: całość organizowana jest z myślą o widzach i fanach, a nie tylko mediach, potrwa jakieś 3 godziny, w czasie których zobaczymy materiały z ponad 70 nadchodzących produkcji.

Najważniejsze filmy i seriale Netflix - zwiastuny, zapowiedzi, dodatkowe materiały

Netflix ma rękawie jeszcze wiele premier do końca tego roku - dopiero co potwierdził co najmniej 40 nowych filmów, które zadebiutują między wrześniem a grudniem. Podczas TUDUM zobaczymy jednak także znacznie bardziej odległe plany i po raz pierwszy ujrzymy zwiastuny, zapowiedzi, materiały zza kulis, wywiady i relacje z wielu zaplanowanych premier. Wśród wymienionych przez Netflix tytułów znajdują się: "Stranger Things", "Bridgertonowie"¸"Wiedźmin", "Dom z papieru" i "Cobra Kai", a także wszyscy, którzy czekają na takie filmowe hity, jak "Czerwona nota", "Nie patrz w górę", "Tyler Rake 2", "Zemsta rewolwerowca" oraz "The Old Guard 2".

Jeśli uważnie przeczytaliście powyższą listę, to na pewno zauważyliście, że Netflix planuje nareszcie pokazać nam coś na temat "Tyler Rake 2" oraz "The Old Guard 2" - to dwa duże filmy akcji platformy, w których zobaczyliśmy Chrisa Hemswortha oraz Charlize Theron w rolach głównych. Odbiór filmów nie był zachwycający, ale widowna najwyraźniej wystarczająca, by Netflix mógł pokusić się o sfinansowanie sequeli. Mnie jak najbardziej cieszy taki obrót sprawy, bo choć nie były to czołowe filmy ze swoich roczników, to jednak solidne kino akcji trafiające od razu na naszą kanapę to dobre źródło frajdy.

Najbardziej nie mogę się doczekać materiałów z "Nie patrz w górę" ("Don't Look Up") - chyba najgłośniejszego filmu Netfliksa z tego roku. Oczekiwania wobec produkcji Adama McKay'a będą gigantyczne, ponieważ reżyser zasłynął świetnymi "Big short" i "Vice", a na planie "Nie patrz w górę" znalazła się cała plejada gwiazd: Leonardo DiCaprio, Maryl Streep, Jennifer Lawrence, Cate Blanchett, Jonah Hill, Himesh Patel, Timothée Chalamet, Ariana Grande, Kid Cudi, Matthew Perry, Tomer Sisley oraz Rob Morgan.

Netflix TUDUM - data wydarzenia, gdzie oglądać?

Wydarzenie Netflix TUDUM odbędzie się 25 września o godz. 18:00 polskiego czasu, a transmisja będzie dostępna do obejrzenia na YouTube, Twitterze oraz Twitchu. Warto też zajrzeć na oficjalną stronę wydarzenia. Poniżej znajdziecie listę zapowiedzianych przez Netflix tytułów, dla których dodatkowe materiały będą zaprezentowane podczas konferencji: