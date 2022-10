Nowe filmy i seriale na Disney+ listopad 2022

Fani filmu z 1988 roku na pewno wyczekują przede wszystkim serialu, który zabierze nas ponownie do tego świata. W nim czarodziej Nelwyn powraca po latach od uratowania cesarzowej Elory Danan, by

poprowadzić grupę zuchwałych wyrzutków na niebezpieczną misję ratunkową. Co ważne, w obsadzie ponownie znalazł się Warwick Davis, a wśród producentów wykonawczych mamy Jonathan Kasdan, Ron Howard, Wendy Mericle, Kathleen Kennedy i Michelle Rejwan. Kolejnym dużym powrotem będzie "Śnięty Mikołaj", gdzie w obsadzie znów zobaczymy Tima Allena. Scott Calvin osiąga wiek 65 lat, coraz wolniej wykonuje swoje obowiązki i będzie zainteresowany rezygnacją z dotychczasowej roli. Jego rodzina prowadzi życie w normalnym świecie, dlatego będzie musiał znaleźć następcę, by móc odejść.

Listopad to czas powrotów, bo "Rozczarowana" to także kontynuacja znanej marki Disney'a. Od ślubu Giselle i Roberta minęło piętnaście lat i z czasem wielkie miasto straciło dla Giselle swój urok. Dodatkowo, powiększająca się rodzina sprawia, że przeprowadzają się do Monroeville. Zastanawia się też, co dokładnie oznacza "żyli długo i szczęśliwie" i będzie rozważać odwrócenie zaklęcia. Jeśli chodzi o "Zwierzogród+", to serial przeniesienia nas do znanego już wszystkim świata. Film z 2016 roku był sporym sukcesem, więc nic dziwnego, że Disney postanowiło powrócić do franczyzy. Lista nowości na listopad obejmuje też sportowe tytuły, w tym dokumenty "David Beckham: Drużyna w opałach" oraz "Dziedzictwo: Prawdziwa historia LA Lakers".

Nowości w listopadzie na Disney+