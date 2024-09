Co wydarzy się w drugim sezonie The Last of Us? Mamy zwiastun!

Na drugą odsłonę tego serialu czekali zarówno miłośnicy gier komputerowych, jak i fani dobrych seriali. The Last of Us, czyli jedna z najgłośniejszych produkcji HBO ostatnich lat wraca z przytupem! Właśnie opublikowano pierwszy zwiastun, który można obejrzeć w tym materiale.

Jeszcze w sierpniu pisaliśmy o tym, że drugi sezon serialu The Last of Us jest już bliżej niż dalej. Świadczył o tym chociażby fakt, że prace na planie serialu dobiegły końca. Do tej pory wiedzieliśmy jedynie, że premiera kolejnych odcinków będzie miała miejsce w 2025 roku. Naturalnie, będzie to jedna z najważniejszych propozycji platformy Max w ciągu nadchodzących dwunastu miesięcy. Co nowego wydarzy się w serialu? Przyjrzyjmy się zwiastunowi.

The Last of Us: sezon 2 z oficjalnym zwiastunem

Pierwsze urywki nowej odsłony bazującego na hitowej grze serialu dostępne są na platformie YouTube. Można je obejrzeć w tym miejscu:

Zaintrygowani? Cóż, nie pozostaje nic innego, jak tylko poczekać do przyszłego roku. Czy to jeden z tych seriali, dla których warto będzie opłacić subskrypcję serwisu Max? O tym przekonamy się już za niedługo.

O czym jest serial The Last of Us?

Serial "The Last of Us" opowiada historię rozgrywającą się w postapokaliptycznym świecie, w którym ludzkość została niemal całkowicie wyniszczona przez pandemię grzyba pasożytniczego, Cordyceps, który infekuje ludzi, przejmując kontrolę nad ich ciałami i zmieniając ich w brutalne, zmutowane istoty. Akcja rozpoczyna się 20 lat po wybuchu epidemii, a świat jest zrujnowany, pełen stref kwarantanny, zdziesiątkowanych miast i ocalałych ludzi, którzy walczą o przetrwanie w chaosie.