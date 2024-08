The Last of Us powraca. To będzie najważniejsza premiera przyszłego roku

Na wstępie zaznaczę, że w tekście pojawiają się informacje z pierwszego sezonu serialu i ogólne opisy scen z drugiej części gry "The Last of Us". Jeśli nie graliście w "The Last of Us Part II" lub nie oglądaliście jeszcze produkcji HBO Max i nie chcecie sobie zepsuć niespodzianek, nie czytajcie dalej. Finał "The Last of Us" od HBO cieszył się ogromnym zainteresowaniem widzów i zdobył rekordowe wyniki oglądalności. Pierwszy odcinek przyciągnął przed ekrany aż 4,7 mln osób, a finałowy odcinek miał widownię liczącą ponad 8 mln osób. Tak dobre wyniki z pewnością zaskoczyły wszystkich – także twórców, którzy już teraz pracują nad kontynuacją. A ci, którzy grali w "The Last of U Part II" dobrze wiedzą, że szykuje się potężna dawka akcji i emocji. I to takich, które mogą nie spodobać się fanom serialowych głównych bohaterów.

A fani gry wiedzą doskonale o czym mowa. Drugi sezon powinien przynieść nam jedną z najbardziej zaskakujących i kontrowersyjnych scen ukazanych w grze wideo w ostatnich latach. Joel, który skradł serca graczy, jak i widzów serialu, ginie z rąk Abby – nowej bohaterki, którą poznajemy w "The Last of Us Part II" i która jest jedną z dwóch grywalnych postaci w tej produkcji. I można się spodziewać, że ta scena zatrzęsie również światem serialowym.

HBO/Max w 2024 i 2025 r. Najważniejsze premiery nadchodzących miesięcy

Z okazji finału drugiego sezonu "Rodu smoka", HBO/Max wyemitowały spot reklamowy, w którym pokazane zostałe fragmenty produkcji, które pojawią się do końca roku i w 2025 r. A będzie tego naprawdę sporo. W ramach podsumowania pokazano nowe fragmenty m.in. "The Penguin", "Diuna: Proroctwo", "Branża" (3. sezon) ,"Życie seksualne studentek" (3. sezon), "Harley Quinn" (5. sezon), "Creature Commandos", które zadebiutują jeszcze przed końcem 2024. W przyszłym roku swoje premiery będą miały również "White Lotus" (3. sezon), "I tak po prostu..." (3. sezon), "Pozłacany wiek" (3. sezon), "Welcome to Derry" (prequel do filmu "To"), czy "A Knight of the Seven Kingdoms" (kolejny serial ze świata "Gry o Tron"). Zapowiada się naprawdę interesująco!

Nie mogło też zabraknąć pierwszych fragmentów drugiego sezonu "The Last of Us". I choć to nie jest pełnoprawny trailer, na wideo możemy zobaczyć znanych bohaterów jak i zupełnie nowe postacie, w tym wspomniana wyżej Abby, w którą wciela się Kaitlyn Dever. W nowych odcinkach pojawią się również Catherine O’Hara, Young Mazino, Isabela Merced, Danny Ramirez, Ariela Barer, Tati Gabrielle i Spencer Lord. HBO/Max nie zdradzają jednak, kiedy The Last of Us powróci na ekrany. Wiemy, że nastąpi to w przyszłym roku i można podejrzewać, że chodzi o pierwsze miesiące 2025 r. Fani muszą uzbroić się w cierpliwość i wyczekiwać oficjalnych komunikatów. Te powinny pojawić się w najbliższych miesiącach. Czekacie?