The Last of Us: gwiazdorską obsadę wzbogaca uwielbiana aktorka!

Gwiazdorska obsada "The Last of Us" stale się poszerza. Do grona aktorów które zobaczymy w nowych odcinkach adaptacji kultowej gry wideo dołączyła właśnie Catherine O'hara!

Catherine O'hara — dla jednych "mama Kevina", dla innych Delia Deetz z burtonowskiego "Soku z żuka", a w ostatnich latach to chyba przede wszystkim wspaniała Moira Rose z "Schitt's Creek". Aktorka-kameleon, która przez lata wcielała się w rozmaite role i jest uwielbiana przez publikę. Właśnie dowiedzieliśmy się, że urodzona w Kanadzie aktorka dołącza do jednego z najlepiej ocenianych seriali ostatnich miesięcy — "The Last of Us"!

Catherine O'hara znana jest przede wszystkim ze swoich komediowych ról — bo to one przysporzyły jej największej sławy. Jeżeli graliście gry Naughty Dog albo po prostu obejrzeliście pierwszy sezon "The Last of Us" to doskonale wiecie, że tam raczej nie będzie miała ona zbyt wiele szans by popisać się swoim kunsztem aktorki komediowej. To brudny, przerażający, świat. Jego bohaterowie każdego dnia walczą o przetrwanie. Dlatego też wielu komentatorów z jeszcze większym zaciekawieniem wypatruje nowej serii od HBO.

Gracze przez lata nie mieli za dużo szczęścia w kwestii przenoszenia ich ulubionych produkcji na ekrany telewizyjne. "The Last of Us" jest jednym z pierwszych promyków które udowadniają, że adaptacje serialowe gier mogą stać na wysokim poziomie i przyciągać do ekranów nie tylko miłośników pierwowzoru.

Do drugiego sezonu "The Last of Us" HBO udaje się przyciągać całą ekipę sław. Poza Catherine O'harą do obsady dołączyła ostatnio Kaitlyn Dever, która wcieli się w postać Abby, Young Mazino który wcieli się Jessego, a także Isabela Merced, która będzie serialową Diną.

Robi się coraz ciekawiej, co tylko podkręca atmosferę przed premierą drugiego sezonu. Na ten jednak jeszcze trochę zaczekamy...