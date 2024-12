Łzy, śmiech i wzruszenie. Poznaj historie, które zapadają w pamięć

Polsat Box Go poszerzył swoją ofertę o czteroodcinkowy serial dokumentalny „Migranci”, który skupia się na losach czwórki cudzoziemców, którzy z różnych powodów osiedlili się w Polsce. Produkcja ukazuje ich zmagania, radości i codzienne życie w nowym kraju, a także ich wkład w polskie społeczeństwo.

Migranci - nowy dokument na Polsat Box Go

Bohaterowie serialu to osoby, które musiały opuścić swoje ojczyzny z powodu dramatycznych wydarzeń. Marina i Tetiana przyjechały do Polski w poszukiwaniu lepszej opieki medycznej dla swoich chorych dzieci. Anja straciła dziecko i szukała w Polsce nowego początku. Elmi uciekł z ogarniętej wojną Somalii. Pomimo różnic kulturowych i odmiennych doświadczeń, wszyscy oni znaleźli w Polsce nowy dom i aktywnie angażują się w życie społeczne. Marina tworzy sztukę, Tetiana pomaga innym migrantom, Anja towarzyszy ludziom w żałobie, a Elmi edukuje i wspiera potrzebujących.

Twórcy serialu podkreślają, że "Migranci" to opowieść o człowieczeństwie i o tym, co tak naprawdę znaczy "dom". To historia o wyzwaniach związanych z migracją, adaptacją w nowym środowisku i budowaniu relacji z ludźmi. Serial ukazuje również perspektywę Polaków na migrantów i zachęca do refleksji nad tym, kim jesteśmy i jak postrzegamy innych.

Premiera serialu zbiegła się z Międzynarodowym Dniem Migrantów, co dodatkowo podkreśla jego znaczenie. Produkcja spotkała się z pozytywnym odbiorem. Marek Michalak, kanclerz Kapituły Orderu Uśmiechu, zwrócił uwagę na pozytywny przekaz serialu i jego walory edukacyjne. Monika Horna-Cieślak, Rzeczniczka Praw Dziecka, podkreśliła wzruszający charakter historii i ich uniwersalne przesłanie o wartości poznawania innych ludzi. Za realizację serialu odpowiada Cyfrowy Polsat S.A. Reżyserem wszystkich odcinków jest Bartosz Wróblewski, zdjęcia i montaż przygotował Karol Sawicki, a producentką jest Ewelina Tomasik. Serial jest dostępny w Polsat Box Go w pakietach: Premium, Start, Polonia i Ukraina.