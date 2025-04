Hit z Maxa dostał trzeci sezon. Drugi startuje już w poniedziałek

Po sukcesie pierwszego sezonu The Last of Us, odnowienie produkcji było w zasadzie tylko formalnością. Na drugi sezon musieliśmy jednak trochę poczekać, ale jest nadzieja, że trzeci pojawi się szybciej bo właśnie dostał zielone światło od Warner Bros Discovery.

Drugi sezon The Last of Us zadebiutuje w Polsce w najbliższy poniedziałek, 14 kwietnia. Fani tej produkcji z pewnością czekają na to z niecierpliwością, szczególnie biorąc pod uwagę jak wysokie noty zebrał pierwszy sezon. Największą zaletą tego serialu wydaje się zgodność z materiałem wzorcowym, którym jest gra o tym samym tytule. Drugi sezon będzie nieco krótszy, zaplanowany jest na 7 odcinków, a przeniesie nas 5 lat po wydarzeniach z pierwszej odsłony. Co chyba jednak jeszcze ważniejsze, Warner Bros Discovery już potwierdziło realizację trzeciego sezonu.

The Last of Us wróci z trzecim sezonem

Nie wiemy jeszcze jak dobry jest drugi sezon The Last of Us, ale czytając pierwsze recenzje, można być chyba dobrej myśli. Wygląda na to, że Max ma podobne zdanie, bo na kilka dni przed debiutem nowej odsłony, poinformował, że właśnie zamówił sezon numer trzy. Za realizację będzie odpowiadał ten sam zespół, na czele z Neilem Druckmannem, który jest twórcą całej historii. Co więcej wygląda na to, że trzeci sezon będzie nieco bardziej rozbudowany i może być dłuższy. Niestety szczegółów jeszcze nam brakuje. Drugi sezon z pewnością nie pokryje całej drugiej części gry The Last of Us: Part 2. Wygląda też na to, że zamknięcie tej historii będzie wymagało realizacji 4. sezonu, ale to nadal śpiew przyszłości.

W drugim sezonie The Last of Us wrócą już dobrze znani bohaterowie, czyli Joel (Pedro Pascal) oraz Ellie (Bella Ramsey) i pojawi się całkiem nowa postać Abby (Kaitlyn Dever), którą zapewne kojarzą wszyscy, którzy grali w hitową grę Naughty Dog. Pierwszy odcinek zostanie wyemitowany w Polsce w najbliższy poniedziałek, a cały sezon będzie dostępny pod koniec maja, kiedy to zostanie wyemitowany ostatni, 7. odcinek tego sezonu. Ile poczekamy na trzecią odsłonę? Jeszcze za wcześnie aby to ocenić, ale wygląda na to, że Warner Bros Discovery nie będzie tego przeciągać.

źródło: WBD