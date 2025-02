2. sezon "The Last of Us" za pasem. Aktorka zdradza co nieco o nowej postaci

Premiera 2. sezonu "The Last of Us" zbliża się wielkimi krokami. Na ekranach pojawi się cały szereg nowych postaci, w tym co najmniej jedna, na którą zwrócone są oczy wielu widzów.

Catherine O'Hara to aktorka, której nikomu przedstawiać specjalnie nie trzeba. Dla wielu Polaków na zawsze pozostanie ona przede wszystkim mamą Kevina (tego samego w domu i samego w Nowym Jorku), ale w ostatnich latach świat pokochał ją przede wszystkim za wybitną rolę w Schitt's Creek oraz wspaniały powrót do "Soku z żuka". Aktorka chętnie rozmawia z prasą, a wraz z jej zbliżającym się debiutem w "The Last of Us" nie mogło zabraknąć kilku słów na temat jej roli w jednej z najcieplej przyjętej ekranizacji gier wideo wszech czasów.

Reklama

Catherine O'hara o swojej postaci w "The Last of Us"

Aktorka uważa, że najlepsze role dramatyczne zawsze zawierają w sobie element humoru. Jak sama twierdzi -- to nie jest coś, co można usunąć z życia. Według niej jeśli go zabraknie, to występ staje się bardzo nijaki. Gwiazda już teraz zdradza, że jej rola w drugim sezonie „The Last of Us” w zręczny sposób łączy te dwa elementy. O'Hara dołączy w nowym sezonie do obsady serialu, który dociera do kluczowego wątku fabularnego. Aktorka wcieli się w nową postać, stworzoną specjalnie na potrzeby serialu. W zwiastunie nowego sezonu, widzimy ją w roli terapeutycznej postaci, pomagającej Joelowi uporać się z decyzjami podjętymi w minionych odcinkach. Szczegóły dotyczące jej roli są jednak wciąż owiane tajemnicą.

Twórcy podchodzą do drugiego sezonu dość tajemniczo i bardzo dawkują nam wszelkie informacje związane z nowościami i twistami, które dla nas szykują. Wiadomo jednak, że drugi sezon „The Last of Us” rozpocznie się pięć lat po wydarzeniach z pierwszej części. Historia ponownie koncentrować się będzie na Joelu i Ellie, którzy to obecnie prowadzą spokojne życie w osadzie Jackson w stanie Wyoming, zarządzanej przez brata głównego bohatera oraz jego żonę Marię. Mimo pozorej sielanki, przeszłość Joela nie daje mu spokoju. Terapia, której poddaje się jego Joel sugeruje, że wciąż przeżywa on konsekwencja swoich decyzji po tym, jak zabił rebeliantów, by ocalić Ellie.

Catherine O'hara to nie jedyna świeża twarz w serii. Kogo jeszcze zobaczymy w 2. sezonie "The Last of Us"?

Drugi sezon "The Last of Us" szykuje dla nas jednak znacznie więcej nowyc bohaterów. Obok Catherine O'Hary, na ekranie zobaczymy szereg nowych postaci -- w tym m.in. Kaitlyn Dever, Isabela Merced, Younga Mazino, Spencera Lorda, Arielę Barer czy Danny'ego Ramireza. Premiera nowych odcinków już w kwietniu tego roku, a nowe odcinki będziemy mogli oglądać co tydzień na platformie Max.