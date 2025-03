Z katalogu Max zniknie kilkadziesiąt polskich produkcji. Zostało kilka dni, by obejrzeć

Platformy VOD przyzwyczaiły nas już do tego, że wiele z tamtejszych produkcji pojawia się i znika. Co więcej: regularnie migrują one między katalogami różnych platform. Max nie jest tutaj żadnym wyjątkiem, ale skoro z Netfliksa potrafią znikać ich własne produkcje, to... nic nas nie powinno już dziwić.

Jak informuje serwis Upflix, wraz z końcem marca wygasa licencja na kilkadziesiąt produkcji które przede wszystkim od TVN. W znaczniej większości są to ich rozmaite programy telewizyjne, ale nie tylko, bo znalazło się tam również kilka filmów.

Reklama

101 gadżetów motoryzacyjnych ​ Ach, ten ślub! ​ Aline. Głos miłości ​ Apetyt na miłość ​ Apokawixa ​ Balladyna ​ Błąd w sztuce ​ Czas na show ​ DeFacto ​ Down the road ​ Druga twarz ​ Drużyna Eks ​ Garaż Dudy ​ Hotel Paradise All Stars - Poczta z raju ​ I nie opuszczę Cię aż do ślubu ​ Jak dobrze znacie swoje dzieci? ​ Kocha, lubi, pasuje ​ Król Karol ​ Kto to wie? ​ Mamma mia! ​ MasterChef - Wielkie Grillowanie ​ Małe światy według Marzeny Rogalskiej ​ Miasto Kobiet ​ Pani Gadżet ​ Panny młode ponad miarę ​ Pałacowe Love ​ Perfect Picture ​ Podsłuchane u fryzjera ​ Pokonaj mnie, jeśli potrafisz ​ Razem odNowa ​ Rogalska Show ​ Rozmowy w toku ​ Rzeczy, których nie nauczył mnie ojciec ​ Salon sukien ślubnych: Polska ​ Siostry ​ Skarby Z Szafy ​ Stylowe taxi Agaty ​ Super Rolnicy ​ Szybka zmiana ​ Sąsiedzi kontra sąsiedzi ​ To tylko kilka dni ​ Usta Usta ​ Wakacje z teściową ​ Weekendowa metamorfoza ​ Wyjadacze ​ Wykrywacz miłości ​ Wymarzone ogrody ​ Święta z Gesslerami ​

Jeśli któreś z powyższych są na waszej liście do nadrobienia to warto się spieszyć, bowiem choć wciąż jest cień szansy że licencja dla powyższych zostanie przedłużona - to nie ma na to żadnej gwarancji. Najczęściej takie produkcje po prostu znikają - i nie mamy żadnej pewności, że w niedalekiej przyszłości powrócą czy też nawet że trafią do innych serwisów VOD.