2. sezon "The Last of Us" coraz bliżej!

Prace nad drugim sezonem "The Last of Us" ruszyły. Zadowolona ekipa odwiedziła jedną z restauracji, gdzie zadowolona pozuje do zdjęcia.

"The Last of Us" to jedna z najlepszych ekranizacji gier, jakich kiedykolwiek się doczekaliśmy. Każdy odcinek debiutującego w ubiegłym roku serialu budził ogrom emocji — nic więc dziwnego, że miliony widzów na całym świecie czeka z niecierpliwością na kontynuację przygód bohaterów. Bohaterów których, dodajmy, nie da się nie lubić.

Przez strajki w Hollywood prace nad 2. sezonem nieco się przesunęły. Ale wszystko wskazuje na to, że nareszcie coś w temacie się dzieje.

Załoga "The Last of Us" na wspólnym zdjęciu. Nareszcie ruszają prace nad nowym sezonem!

Zdjęcie z aktorami wcielającymi się w Ellie (Belli Ramsey), Dinę (Isabeli Merced) i Jssego (Young Mazino) wraz z producentką Jacqueline Lesko oraz współtwórcą serii, Craigiem Mazinem trafiły na... instagramowe zdjęcie kanadyjskiej restauracji. Konto Zarak zasiliła pamiątkowa fotografia z takim składem, który jest już na miejscu. I możliwe, że w pocie czoła pracuje nad nowymi ujęciami. Bowiem to żadna tajemnica, że nowy sezon The Last of Us nagrywany będzie właśnie w Vancouver!

Wśród miłośników serialu wszystkie, nawet takie najdrobniejsze informacje, budzą sporo emocji. Twórcy jeszcze oficjalnie nie informują ani o progresie, ani też o orientacyjnej dacie premiery. Mówi się jednak, że zdjęcia i proces postprodukcji zajmie około roku — dlatego znawcy rynku sugerują, by nie spodziewać się serialu wcześniej niż w 2025 roku.