W nocy z 14 na 15 stycznia (czasu polskiego) rozdane zostały 29. nagrody Critics Choice Awards 2023. Przyznawane od 1996 r. wyróżnienia od Amerykańsko-Kanadyjskiego Stowarzyszenia Krytyków to przedsmak tego, co czeka nas podczas rozdania tegorocznych Oscarów, które odbędzie się w poniedziałek, 11 marca 2024 (czasu polskiego). Tradycyjnie, jak co roku, statuetki Critics Choice Awards wędrują do twórców filmów i seriali, aktorek i aktorów, których mogliśmy zobaczyć zarówno na dużym ekranie jak i w telewizorach. Nagrody te to także uznanie dla tych, którzy przy filmach i serialach pracują - od efektów specjalnych, po kostiumy i charakteryzację. Nie da się jednak ukryć, że najbardziej emocjonujący moment tego typu wydarzeń, jest wyróżnienie najlepszych filmów, seriali, aktorek i aktorów. Sprawdźmy więc, kto zdobył uznanie krytyków i które produkcje zapracowały sobie na jedną z najważniejszych nagród tego roku.

Critics Choice Awards 2024 rozdane. Lista zwycięzców w kategoriach filmowych

Zacznijmy od najlepszych obrazów, które w kinach pojawiły się w zeszłym roku i zyskały uznanie amerykańskich i kanadyjskich krytyków.

Najlepszy film

"American Fiction"

"Barbie"

"Kolor purpury"

"Przesilenie zimowe"

"Czas krwawego księżyca"

"Maestro"

"Oppenheimer"

"Poprzednie życie"

"Biedne Istoty"

"Saltburn"

Najlepsza aktorka

Lily Gladstone – "Czas krwawego księżyca"

Sandra Hüller – "Anatomia upadku"

Greta Lee – "Poprzednie życie"

Carey Mulligan – "Maestro"

Margot Robbie – "Barbie"

Emma Stone – "Biedne Istoty"

Najlepszy aktor

Bradley Cooper – "Maestro"

Leonardo DiCaprio – "Czas krwawego księżyca"

Colman Domingo – "Rustin"

Paul Giamatti – "Przesilenie zimowe"

Cillian Murphy – "Oppenheimer"

Jeffrey Wright – "American Fiction"

Najlepszy reżyser

Bradley Cooper – "Maestro"

Greta Gerwig – "Barbie"

Yorgos Lanthimos – "Biedne Istoty"

Christopher Nolan – "Oppenheimer"

Alexander Payne – "Przesilenie zimowe"

Martin Scorsese – "Czas krwawego księżyca"

Najlepszy film komediowy

"American Fiction"

"Barbie"

"Na dnie"

"Przesilenie zimowe"

"Bez urazy"

"Biedne Istoty"

Najlepszy zespół aktorski

"Air"

"Barbie"

"Kolor purpury"

"Przesilenie zimowe"

"Czas krwawego księżyca"

"Oppenheimer"

Najlepszy scenariusz oryginalny

Samy Burch – "Obsesja"

Alex Convery – "Air"

Bradley Cooper & Josh Singer – "Maestro"

Greta Gerwig & Noah Baumbach – "Barbie"

David Hemingson – "Przesilenie zimowe"

Celine Song – "Poprzednie życie"

Najlepszy scenariusz adaptowany

Kelly Fremon Craig – "Jesteś tam, Boże? To ja, Margaret"

Andrew Haigh – "Dobrzy nieznajomi"

Cord Jefferson – "American Fiction"

Tony McNamara – "Biedne Istoty"

Christopher Nolan – "Oppenheimer"

Eric Roth & Martin Scorsese – "Czas krwawego księżyca"

Najlepszy film animowany

"Chłopiec i czapla"

"Między nami żywiołami"

"Nimona"

"Spider-Man: Poprzez multiwersum"

"Wojownicze Żółwie Ninja: Zmutowany Chaos"

"Życzenie"

Najlepszy film zagraniczny

"Anatomia upadku"

"Godzilla Minus One"

"Perfect Days"

"Śnieżne bractwo"

"Bulion i inne namiętności"

"Strefa interesów"

Critics Choice Awards 2024 rozdane. Lista zwycięzców w kategoriach serialowych

Critics Choice Awards to także nagrody dla seriali dramatycznych, komediowych i animowanych oraz dla programów telewizyjnych, z uwzględnieniem talk show. Kto tym razem skradł serca krytyków?

Najlepszy serial dramatyczny

"The Crown"

"Dyplomatka"

"The Last of Us"

"Loki"

"The Morning Show"

"Star Trek: Dziwne nowe światy"

"Sukcesja"

"Lakers: Dynastia zwycięzców"

Najlepszy serial komediowy

"Misja: Podstawówka"

"Barry"

"The Bear"

"Wspaniała pani Maisel"

"Poker Face"

"Rdzenni i wściekli"

"Terapia bez trzymanki"

"Co robimy w ukryciu"

Najlepszy serial limitowany

"Awantura"

"Daisy Jones & the Six"

"Fargo"

"Towarzysze podróży"

"Lekcje Chemii"

"Miłość i śmierć"

"Morderstwo na końcu świata"

"Światełko"

Najlepsza aktorka w serialu dramatycznym

Jennifer Aniston – "The Morning Show"

Aunjanue Ellis – "Justified: Miasto strachu"

Bella Ramsey – "The Last of Us"

Keri Russell – "Dyplomatka"

Sarah Snook – "Sukcesja"

Reese Witherspoon – "The Morning Show"

Najlepszy aktor w serialu dramatycznym

Kieran Culkin – "Sukcesja"

Tom Hiddleston – "Loki"

Timothy Olyphant – "Justified: Miasto strachu"

Pedro Pascal – "The Last of Us"

Ramón Rodríguez – "Will Trent"

Jeremy Strong – "Sukcesja"

Najlepsza aktorka w serialu komediowym

Rachel Brosnahan – "Wspaniała pani Maisel"

Quinta Brunson – "Misja: Podstawówka"

Ayo Edebiri – "The Bear"

Bridget Everett – "Ktoś, gdzieś"

Devery Jacobs – "Rdzenni i wściekli"

Natasha Lyonne – "Poker Face"

Najlepszy aktor w serialu komediowym

Bill Hader – "Barry"

Steve Martin – "Zbrodnie po sąsiedzku"

Kayvan Novak – "Co robimy w ukryciu"

Drew Tarver – "The Other Two"

Jeremy Allen White – "The Bear"

D’Pharaoh Woon-A-Tai – "Rdzenni i wściekli"

Najlepszy serial zagraniczny

"Bargain"

"Chwała"

"The Good Mothers"

"W niemieckim domu"

"Lupin"

"Dziewczyna w masce"

"Niezwykli"

Najlepszy serial animowany

"Blue"

"Bob’s Burgers"

"Harley Quinn"

"Scott Pilgrim zaskakuje"

"Star Trek: Lower Decks"

"Young Love"

Najlepszy film telewizyjny

"Bunt przed sądem wojennym"

"Finestkind"

"Mr. Monk’s Last Case: A Monk Movie"

"Nie ocali cię nikt"

"Quiz Lady"

"Reality"

Pełną listę zwycięzców, także w kategoriach, które nie zostały tu uwzględnione - głównie technicznych - znajdziecie na stronach Critics Choice Awards 2024.