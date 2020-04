PlayStation 5 vs PlayStation 4 – czy warto myśleć o przesiadce?

Wielkimi krokami zbliża się premiera konsol nowej generacji, w tym PlayStation 5. Sony bardzo konsekwentnie nazywa swoje kolejne konsole, by nikt nie miał wątpliwości który sprzęt jest następcą którego. I jak łatwo się domyślić, PlayStation 5 zastąpi PlayStation 4, więc teoretycznie w każdym względzie będzie konsolą lepszą i bardziej wydajną. Przyjrzyjmy się jak duże są to różnice.

Porównanie specyfikacji PlayStation 5, PlayStation 4 i PlayStation 4 Pro

PlayStation 5 PlayStation 4 PlayStation 4 Pro CPU 8 rdzeni AMD Zen2 @ 3.5GHz (zmienna częstotliwość) 8 rdzeni Jaguar @ 1.6GHz 8 rdzeni Jaguar @ 2,1GHz GPU 10.28 TFLOPs, 36 CUs @ 2.23GHz (zmienna częstotliwość) 1.84 TFLOPs, 18 CUs na 800MHz 4.2 TFLOPs,36 CUs na 911Mhz Pamięć 16 GB GDDR6 8GB GDDR5 8GB GDDR5 Dysk Własny projekt, 825GB NVME SSD 500GB, 1TB HDD 1TB HDD Rozbudowa pamięci NVMe SSD Slot 2.5-cala HDD, USB HDD 2.5-calaHDD, USB HDD Napęd 4K UHD Blu-ray Drive Blu-ray Blu-ray Wyjście wideo 4K z odświeżaniem 120Hz, 8K 1080p 4K

Bezpośrednie porównanie procesorów nie do końca ma sens, bowiem charakteryzują się inną architekturą – ale już teraflopy przy procesorze graficznym uznawane są za niezłe porównanie mocy, dlatego jasno widać, że PS5 to zdecydowanie bardziej wydajny sprzęt. W kwestii grafiki 8 razy mocniejszy od PS4 i 2,5 raza mocniejszy od PS4 Pro. To samo jeśli chodzi o nowsze pamięci RAM (oraz jej dwukrotnie większą ilość), szybszy dysk, lepszy napęd optyczny i wyższą rozdzielczość oraz wyższe odświeżanie wyjścia wideo. Co do przewagi PS5 w kwestii podzespołów nie ma więc żadnych wątpliwości. Pozostaje jednak pytanie jak będą tę moc potrafili wykorzystać twórcy gier, szczególnie na początku generacji. I czy nie dostaną odgórnych wytycznych by jednak trochę się pohamować – biorąc pod uwagę równoległe wydawanie nowych gier na PlayStation 4 i PlayStation 4 Pro.

Rozdzielczość 8K pewnie nieźle rozpala oczekiwania, ale nie sądzę by jakakolwiek poważna gra kiedykolwiek z tego skorzystała – bo i pewnie sama konsola nie uciągnie takiej rozdzielczości. Ale formalnie, wyjście wideo jest w stanie wysłać do telewizora obraz w 8K. Obstawiałbym tu przyszłościowo serwisy streamingujące, które przecież prędzej czy później pójdą w wyższą rozdzielczość – mając więc w domu telewizor 8K i PS5 będziecie mogli korzystać w ten sposób na przykład z Netfliksa. Tyle tylko, że pewnie i tak zrobicie to z poziomu samego telewizora.

Podobno największą zaletą PlayStation 5 ma być szybki dysk SSD, który znacząco zmniejszy czas potrzebny na załadowanie danych, co oczywiście przełoży się na krótsze czasy ładowania poszczególnych etapów oraz większe możliwości dla twórców. O wyższości SSD nad HDD nie ma sensu nikogo przekonywać, bo znamy to doskonale z komputerów stacjonarnych i laptopów. Ja na przykład nie potrafiłbym już trzymać systemu operacyjnego na czymś innym niż SSD, a tu ma być jeszcze szybciej niż w komputerach, jestem więc dobrej myśli. 5.5GB/s i wsparcie dekompresji ZLIB brzmi jak świetna rzecz, szczególnie w porównaniu z prędkością dysku PS4, który oferował transfer na poziomi 50-100 MB/s.

Nie bez znaczenia w porównaniu sprzętów aktualnej i przyszłej generacji jest też wsteczna kompatybilność. Niby PS5 ma się jedynie ograniczać do gier na PlayStation 4, trzeba jednak pamiętać, że PS4 było takiej możliwości całkowicie pozbawione i nie miało opcji uruchamiania gier z PlayStation 3. Kupując PS5 będziecie więc mogli grać w produkcje z obu konsol, co pewnie pomoże niektórych w decyzji zakupowej i przesiadce. PS4 na aukcję, a posiadane na płytach i w cyfrowym sklepie gry będą wciąż grywalne – pewnie niejedna osoba zdecyduje się na taki krok, nie będzie mieć bowiem żadnego powodu, by trzymać w domu dwie konsole.

No i odtwarzanie filmów na Ultra HD Blu-ray. Ja wiem, że żyjemy w czasach streamingu i abonamentów, ale jednak dodanie możliwości odtwarzania tego fizycznego nośnika sprawia, że PS5 to bardziej uniwersalny multimedialny sprzęt niż PlayStation 4.

Czy warto przesiadać się na PlayStation 5 posiadając PlayStation 4 lub PlayStation 4 Pro?

Prędzej czy później każdy fan konsol Sony zrobi upgrade. Czy jednak od razu? Nie sądzę. Posiadanie najnowszego urządzenia w momencie premiery jest oczywiście świetne, tylko nikt tak naprawdę nie wie na ile odczujemy ten przyrost mocy w pierwszych miesiącach obecności urządzenia na sklepowych półkach. Konsola jest tak dobra jak gry na nią, a póki co niewiele wiemy o tytułach na wyłączność dla PlayStation 5 – nie pokazano też jeszcze ile zyskają gry, które pojawią się równolegle na dwóch generacjach i czy faktycznie skok jakości będzie na tyle zauważalny by zainwestować pieniądze w nowy sprzęt. Nie wiemy też ile będzie kosztować PlayStation 5 – a to na wielu rynkach, w tym polskim, ma kluczowe znaczenie. PS4 nie należało do drogich sprzętów i to na pewno przyczyniło się do jej sukcesu w Polsce. Czy z PS5 będzie podobnie? Przekonamy się już pod koniec tego roku.

