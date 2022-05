Intel otwiera wirtualne muzeum. Zobaczcie jak ewoluowała technologia na przestrzeni dekad

To jedno z tych muzeuów, których goście zawsze wychodzą zachwyceni. Teraz można je zwiedzić z własnej kanapy - wystarczy dostęp do internetu.

Muzeum Intela w Kalifornii ma już swoje lata — ale do tej pory można było je odwiedzać wyłącznie osobiście. Powstała w 1983 roku instytucja cieszy się ogromną popularnością, ale... jako że nie każdy ma możliwość odwiedzenia Santa Clary i poświęcenia kilku godzin tamtejszym ekspozycjom, firma postanowiła umożliwić dostęp doń każdemu kto ma dostęp do internetu. Teraz muzeum Intela dostępne jest także online. To doskonała wiadomość dla wszystkich miłośników technologii!

The Intel Museum teraz dostępne także przez internet. Publiczne muzeum odwiedzicie teraz z każdej szerokości geograficznej

Muzeum Intela to instytucja z tradycjami, która nie tylko pokazuje krok po kroku jak zmieniała się technologia na przestrzeni lat, ale przede wszystkim edukuje. Podczas pandemii placówka — jak wiele innych — została zamknięta. Wcześniej odwiedziało ją nawet 85 tys. gości rocznie. Ale jak mówi Liz Jones znająca na wylot historię firmy — pomysł na to, by przenieść zbiory do przestrzeni wirtualnej nie jest niczym nowym. Prace nad tym trwały od lat, a cel był taki, by zbędna była fizyczna obecność gości, a wciąż będą mogli cieszyć się pełnym doświadczeniem.

The Intel Museum w wersji wirtualnej jest już dostępne na oficjalnej stronie producenta pod adresem https://virtualmuseum.intel.com. Nawigacja po nim przywodzi na myśl spacer po Mapach Google i tamtejszym Street View. Różnica jest jednak taka, że przechadzając się po muzeum na każdym kroku czekają na nas klikalne ekspozycje - po brzegi naładowane informacjami na temat samej firmy, jej historii — ale tym samym także historii technologii. Poza samymi opisami tekstowymi nie zabrakło tam również nagrań wideo, modeli 3D które możemy dowolnie obracać, a także dziesiątek odnośników, które pozwolą dalej zgłębić wiedzę na temat kolejnych oglądany w wirtualnym muzeum produktów.

Fantastyczny projekt — i dobry pomysł na weekendowy spacer pełny wiedzy

O The Intel Museum słyszałem do tej pory wiele dobrego. Wszyscy znajomi którzy mieli okazję je odwiedzić opowiadali o tamtejszych ekspozycjach w samych superlatywach — ale jako że nigdy nie miałem okazji jeszcze odwiedzić tej części Kalifornii, pozostawało mi obejść się smakiem. A jako że póki co nie planuję tamtych kierunków, wirtualny spacer wydaje się być fajnym pomysłem na weekend. Pierwszych kilka ekspozycji robi smak na więcej. Wydaje się to być przygodą na dłuższą chwilę, dlatego jeżeli deszczowe prognozy się potwierdzą — brzmi jak idealny plan na nadchodzący weekend.