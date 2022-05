Jak nie projektowałem sukcesu Antyweb

Maciej Filipowski twórca serii Zaprojektuj Swoje Życie zaprosił mnie do wywiadu w ramach tego cyklu. Zgodziłem się bez wahania bo to moim zdaniem dość unikalna seria a sam Maciek jest bardzo doświadczonym managerem, który naprawdę potrafi z ludźmi rozmawiać.

O czym rozmawialiśmy? Przede wszystkim o historii Antyweb, o błędach jakie popełnialiśmy, o tym kiedy zaczęło wszystko się układać, o tym ile zarabiają u nas ludzie zajmujący się sprzedażą i o wielu wielu innych rzeczach. Jeśli interesują was media internetowe to ta dyskusja powinna być dla was ciekawa.

Gorąco polecam wam też inne wywiad z serii Zaprojektuj Swoje Życie. Maciek rozmawiał z bardzo ciekawymi ludźmi, często wybitnymi osobowościami z danej branży, managerami. To był duży zaszczyt dla mnie pojawić się w takim programie.