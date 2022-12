Szykujcie się na prawdziwe święto dla graczy. Wszystko, co musicie wiedzieć o The Game Awards 2022

The Game Awards 2022 już w tym tygodniu! Ostatnie chwile na głosowanie

Od kiedy E3 przeszło na tryb zdalny, aż w końcu przestało się odbywać, to TGA jest największym wydarzeniem dla graczy. Tradycja zostanie kontynuowana i w tym roku, kiedy to Geoff Keighley wyjdzie na scenę dziewiąty rok z rzędu.

Pamiętajcie, że to społeczność graczy decyduje o tym, kto zdobędzie nagrodę we wszystkich kategoriach. Wszystkie informacje dotyczące tego, jakie produkcje mają szansę na zdobycie tytułu gry roku, które tytuły mogą dostać najwięcej statuetek oraz pełną listę nominacji możecie znaleźć pod tym linkiem. To ostatni dzwonek, żeby oddać swoje głosy!

Ogromne widowisko i Steam Decki za darmo

Oczywiście poza samymi nagrodami nie zabraknie rewelacyjnych ogłoszeń. Już teraz wiemy, że dostaniemy więcej informacji o serialu The Last of Us na HBO oraz o nadchodzącym Tekkenie 8. Ponadto oczekuje się, że zobaczymy więcej materiałów z Final Fantasy 16, Star Wars Jedi: Survivor i Diablo 4 - niewykluczone również, że zobaczymy coś na temat nowej gry Hideo Kojimy lub Rockstar odsłoni karty dotyczące GTA 6.

Jak niedawno informował Piotr Kurek, podczas całego show co minutę będą „rozdawane” Steam Decki. Jeśli jesteście zainteresowani uczestnictwem w losowaniu i chcielibyście sprawdzić „konsolę” od Valve, kliknijcie w ten link po więcej szczegółów.

The Game Awards 2022 - gdzie oglądać? O której godzinie?

The Game Awards ma miejsce już w ten czwartek, 8 grudnia. W naszej strefie czasowej całość będzie wyglądać nieco inaczej — transmisja rozpocznie się w nocy z czwartku na piątek (9 grudnia) o 1:30 i najprawdopodobniej potrwa do 4 nad ranem. Całość będzie dostępna do obejrzenia na takich platformach jak YouTube, Twitch, Facebook, TikTok, Twitter, Instagram czy Steam.

Na Antyweb podsumowania wszystkich najciekawszych newsów oraz zwycięzców z każdej kategorii pojawią się od razu po ich pokazaniu na konferencji. Jeśli nie będziecie mogli zarwać nocy — nic straconego. Wszystkie najważniejsze informacje będziecie mogli z samego rana przeczytać na naszej stronie.