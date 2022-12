Steam Deck za darmo? Czemu nie, wystarczy trochę szczęścia

Chcecie wygrać Steam Deck? Już w przyszłym tygodniu Valve będzie losowało jedną "konsolę" co minutę podczas transmisji The Game Awards na żywo.

Steam Deck cieszy się sporą popularnością. Przenośna "konsola" Valve stale zajmuje pierwsze miejsce w zestawieniu Bestsellerów na platformie. Sprzęt w swojej podstawowej konfiguracji kosztuje 1899 zł. Za tę cenę otrzymujemy urządzenie wyposażone w 4-rdzeniowy i 8-wątkowy procesor AMD w architekturze Zen 2 wspierany przez grafikę z 8 jednostkami obliczeniowymi w architekturze RDNA 2 o częstotliwości 1-1,6 GHz, 16 GB pamięci RAM i 64 GB pamięci eMMC na dane. Płacąc 2499 zł otrzymujemy model wyposażony w szybszą pamięć SSD NVMe (PCIe Gen 3 x4 lub PCIe Gen 3 x2) o pojemności 256 GB. Za 3099 zł dostępny jest wariant z z ekranem chronionym wysokiej jakości antyrefleksyjnym szkłem trawionym i pamięcią 512 GB SSD NVMe. I to właśnie ten ostatni model powinien was zainteresować, gdyż można go otrzymać za darmo!

Steam Deck za darmo. Valve z ciekawą akcją w ramach The Game Awards

Aby uczcić The Game Awards, otwartą sprzedaż Steam Decka i świat gier ogółem, firma postanowiła losować rozdanie jednego Steam Decka 512 GB co minutę podczas transmisji The Game Awards na żywo. Co trzeba zrobić by, móc wygrać? Wystarczy zgłosić chęć uczestnictwa w losowaniu na stronach Steam, przebywać w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Wielkiej Brytanii lub na terenie Unii Europejskiej. Zwycięzcy zostaną wyłonieni spośród zarejestrowanych osób oglądających The Game Awards na Steam. 9 grudnia po rozpoczęciu transmisji The Game Awards, którą należy śledzić na steam.tv co minutę wyłaniany będzie losowo pseudonim osoby z puli zarejestrowanych uczestników.

Jest jednak jeden haczyk. Najważniejszym warunkiem przystąpienia do losowania jest przynajmniej jeden zakup na Steam dokonany między 14 listopada 2021 a 14 listopada 2022. Ma to na celu przeprowadzenie poprawnej weryfikacji kraju, z którego wysyłane będzie zgłoszenie i upewnienie się, że konto jest w dobrym stanie i bez żadnych ograniczeń - to również jest warunek uczestnictwa.

Jest też nagroda pocieszenia - jeśli nie uda się wygrać Steam Decka, każdy uczestnik losowania otrzyma od Steam niespodziankę. To animowana naklejka "Steam Pal", która dostarczana będzie jako nowy przedmiot w ekwipunku.