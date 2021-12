Serious Sam 4 trafia na nowe konsole i prosto do Game Passa

Serious Sam 4 trafił na komputery PC i do serwisu Google Stadia we wrześniu 2020 roku. Teraz, bez żadnej zapowiedzi pojawiła się wersja na konsole PlayStation 5 i Xbox Series S/X. Co więcej gra dostępna jest w ramach abonamentu Game Pass.

Serious Sam 4 wreszcie na konsolach

Serious Sam to bardzo dobrze znana seria pierwszoosobowych strzelanek, w której wcielamy się w rolę zabójcy najeźdźców z kosmosu. Tytuł nie ma może porywającej fabuły, ale jego główną siłą napędową jest ogromna liczba dostępnych broni, różnorodne potwory do zabicia, brutalność oraz dynamiczna rozgrywka. Teraz najnowsza odsłona tego tytułu trafia wreszcie na konsole nowej generacji i co jest jeszcze lepszą wiadomością, również do abonamentu Game Pass. Oznacza to, że posiadacze konsol Microsoftu oraz abonamentu na PC, nie będą musieli nawet za nią płacić. To małe zaskoczenie, bo zapowiadając gry na w abonamencie na grudzień, Microsoft nic nie wspominał o tym, że pojawi się w nim Serious Sam 4.

Fabuła najnowszej odsłony nie jest specjalnie skomplikowana. Ludzkość jest oblegana przez hordy Mentala, które panoszą się na całym świecie i pustoszą to, co pozostało po rozbitej i pokonanej cywilizacji. Ostatni opór inwazji stawiają Siły Obrony Ziemi, których awangardą jest Sam „Serious” Stone i jego ciężkozbrojny oddział specyficznych komandosów. Croteam powraca w turbodoładowanym prequelu serii Serious Sam, która wynosi chaos na bezprecedensowe poziomy. Jak możemy przeczytać w opisie gry, klasyczna formuła Serious Sama została przebudowana, a gracze otrzymają niepowstrzymany arsenał i będą musieli toczyć bitwy z niewiarygodną liczbą wrogów. Musisz wykonywać kroki w bok, okrążać przeciwników i szybko się wycofywać z koszmarnie trudnych sytuacji.

Jeśli jeszcze nie mieliście okazji sprawdzić z czym musi zmierzyć się Serious Sam, to chyba najwyższa pora aby to zrobić. Jeśli oczywiście macie skończone 17 lat ;-).