Jeśli posiadacie telewizor LG z oprogramowaniem systemu webOS 5.0 lub webOS 6.0, możecie cieszyć się usługą Google Stadia. Firma ogłosiła dostępność usługi streamowania gier w chmurze w 22 krajach - i Polska tym razem na szczęście znajduje się na tej liście.

Czym jest Google Stadia? Jak wyjaśnił Konrad w swoim artykule: Google Stadia to usługa w chmurze pozwalająca na uruchamianie gier znanych z dużych konsol i pecetów na niemalże dowolnym urządzeniu począwszy od smartfona, przez tablet i telewizor, a na komputerach o niższej wydajności. Wszystko dzięki temu, że działa ona na serwerach Google, a obraz i dźwięk są przesyłane przez Internet na nasze urządzenie, natomiast w drugą stronę wędrują komendy sterowania z kontrolera lub myszki i klawiatury.

Usługa Google’a oferuje w tej chwili ponad 200 popularnych gier. W ofercie znajdziemy takie pozycje jak Cyberpunk 2077, Assassin’s Creed: Valhalla, Resident Evil Village, Borderlands 3, DOOM Eternal czy Hitman 3. Jeśli Stadia przypadnie Wam do gustu, możecie zdecydować się na zakup abonamentu Stadia Pro (39,90 zł miesięcznie), który oferuje większą bibliotekę tytułów, pojawiające się co miesiąc nowe produkcje, mnóstwo promocji na gry i dodatki oraz możliwość grania w lepszej jakości. Do tego idealnie sprawdzą się najnowsze telewizory LG, obsługujące grafikę 4K HDR, 60 klatek na sekundę i przestrzenny dźwięk 5.1. Jest to zatem idealny sprzęt do cieszenia się graniem w chmurze.

Do grania na Stadii nie potrzebujecie oficjalnego kontrolera Google, czyli Stadia Controller. Jakiś czas temu otrzymaliśmy możliwość grania na dowolnym kontrolerze podłączonym do smartfona w duecie na Chromecast Ultra. Dzięki temu możemy cieszyć się rozgrywką na Stadii, trzymając w ręce nawet pady od PlayStation czy Xboksa.

Streamowanie gier w chmurze to według wielu przyszłość gamingu. Dzięki Google Stadia nie potrzebujemy kupować żadnej konsoli - od teraz wystarczy nam jeden z nowszych telewizorów marki LG, który dostarczy nam świetnych wrażeń i wielu emocji podczas rozgrywki. Jeśli dysponujecie srebrnym ekranem z którymś z podanych systemów operacyjnych, koniecznie sprawdźcie Stadię w praktyce.