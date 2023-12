Ile peruk nosiła królowa w The Crown? Imponujące liczby hitu Netflix

Ile peruk nosiła królowa w The Crown? Ilu aktorów i statystów wzięło udział w największych scenach? Jakie lokalizacje grały Pałac Buckingham? Poznajcie hit Netfliksa od środka!

"The Crown" to jedna z najpopularniejszych i najdroższych produkcji Netfliksa, która przedstawia życie i rządy królowej Elżbiety II. Serial zyskał uznanie zarówno widzów, jak i krytyków za wierną rekonstrukcję historycznych wydarzeń, znakomitą grę aktorską i imponującą scenografię. Na przestrzeni kilku sezonów oceny nie spadały poniżej pewnego poziomu, a warto dodać, że "The Crown" startował w momencie zwyżki formy Netfliksa na rynku VOD, gdy musiał zacząć produkować własne seriale.

W chwili zakończenia serialu nadszedł czas na pewne podsumowania. Netflix podzielił się imponującymi liczbami i statystykami - o część z nich nie przyszłoby nam do głowy nawet zapytać, co też pokazuje, jak skomplikowana i wymagająca może okazać sie produkcja serialu takiego formatu.

Tysiące ludzi pracujących nad The Crown

Serial The Crown zatrudnił ogromną liczbę ludzi, zarówno przed, jak i za kamerą. Na przestrzeni sześciu sezonów zatrudniono 2 584 pracowników, w tym reżyserów, scenarzystów, producentów, operatorów, kostiumografów, charakteryzatorów i wielu innych. W każdym sezonie znajduje się ponad 200 głównych członków obsady i około 7 tysięcy statystów. Ogólnie zatrudniono aż 45 816 aktorów drugoplanowych i na potrzeby serialu przygotowano 1063 scenariusze i 113 harmonogramów.

Jednym z największych wyzwań dla twórców serialu było obsadzenie roli królowej Elżbiety II, która jest najważniejszą i najbardziej rozpoznawalną postacią w serialu. W rzeczywistości aż pięć aktorek wcieliło się w królową - Verity Russell (młoda Elżbieta), Claire Foy (sezon 1 i 2), Olivia Colman (sezon 3 i 4), Imelda Staunton (sezon 5 i 6) i Viola Prettejohn (sezon 6, odcinek 8). Każda z nich musiała nauczyć się gestów, mimiki, akcentu i postawy królowej, a także zmierzyć się z presją odwzorowania jej wizerunku.

Największą liczbę aktorów i statystów zaangażowano podczas ślubu Karola i Camilli, w którym wzięło udział aż 20 członków obsady i 450 aktorów drugoplanowych. Najwięcej statystów jednego dnia wystąpiło w scenie pogrzebu w odcinku dziewiątym w 2. sezonie- tam na planie pracowało 500 statystów, 12 koni, 15 psów. Wykorzystano także powozy z bronią. Warto dodać, że scena została nakręcona na Węgrzech i pomimo faktu, że w scenariuszu zajęła tylko kilka linijek, to całość zrealizowano z rozmachem sekwencji filmowej.

Zgadniecie, gdzie kręcono The Crown?

Serial The Crown odwiedził wiele miejsc na całym świecie, aby odtworzyć różne scenerie z życia królewskiej rodziny. W sumie wykorzystano aż 719 lokalizacji - ponad 110 na sezon, z czego najwięcej w 3. sezonie, gdy wybrano się do 130 miejsc. Najczęściej odwiedzaną lokalizacją jest Wilton House, który służył jako zastępstwo dla Pałacu Buckingham, Windsor Castle i Clarence House. Ponad 3/4 1. sezonu nakręcono w Londynie, południowo-wschodniej Anglii, Szkocji, na Węgrzech i w RPA. Co ciekawe, resztę nagrano w Elstree Studios w Hertfordshire - jesteście w stanie wskazać sceny, które tam powstały?

Do największych scen, jakie nakręcono do "The Crown", należą koronacja królowej Elżbiety w 1. sezonie oraz ta nakręcona w katedrze w Ely. Równie dużego rozmachu wymagał pogrzeb najstarszej siostry księcia Filipa, Cecile - scena znalazła się w 2. sezonie. Dla uwypuklenia wielkości Pałacu Buckingham skorzystano z 8 różnych lokalizacji. Obejmowały one Lancaster House (z pokoje państwowe i gabinetem królowej), Wilton House (z salą balową i formalną jadalnią), Wrotham Park (sala audiencyjna), a także Elstree Studios (prywatne kwatery i biura rodziny), wraz z backlotem (bramy i zewnętrzną częścią Pałacu Buckingham).

Kostiumy w The Crown. Ilu peruk używała Królowa?

"The Crown" zaimponował również widzom swoimi kostiumami, które odzwierciedlały modę i styl danej epoki. W 6. sezonie serialu zorganizowano aż 6 500 przymiarek dla postaci drugoplanowych. Przez sześć serii wystąpiło łącznie 3 249 przymiarek mundurów. Królowa Elżbieta skorzystała z ponad 500 kostiumów i 20 peruk w trakcie całego serialu!

Wpływ The Crown - zaskakujące wzrosty zainteresowania i inne

Przed premierą trzeciego sezonu serialu The Crown, strona poświęcona Haroldowi Wilsonowi na Wikipedii przyciągała mniej niż 3000 odwiedzających dziennie. Jednak w zaledwie cztery tygodnie po premierze sezonu, liczba wyświetleń strony wzrosła do imponujących ponad 1,8 miliona. Harold Wilson, który pełnił funkcję premiera Wielkiej Brytanii w latach 1964-1970 i ponownie w latach 1974-1976, odgrywał istotną rolę w fabule serialu The Crown.

Zanim pojawił się 3. sezon "The Crown" w 2019 roku, strona Wikipedii opisująca katastrofę w kopalni węgla Aberfan notowała około 1500 odwiedzin dziennie. Jednak w dniu premiery liczba odsłon wzrosła dramatycznie, osiągając 2,1 miliona, z czego imponujące 266 000 przypadło właśnie na ten dzień, gdy pojawił się odcinek. Równocześnie odnotowano ponad 5000% wzrost liczby wyszukiwań informacji o tragedii w Aberfan na Google. Aberfan, walijska miejscowość, stała się miejscem dramatycznej katastrofy w 1966 roku, kiedy osunięcie się hałdy węglowej pochłonęło życie 144 osób, w tym 116 dzieci.

W dzień poprzedzający premierę 4. sezonu, strona Wikipedii dotycząca Michaela Fagana odnotowała 1 931 odwiedzin. Natomiast już 16 listopada 2020 roku, dzień po premierze serialu na Netflix, liczba ta gwałtownie wzrosła do 219 168. Fagan był intruzem, który w 1982 r. dostał się do sypialni królowej Elżbiety II i rozmawiał z nią przez 10 minut.

Serial The Crown wpłynął także na popularność niektórych ras psów. Corgi nie są już wymienione jako zagrożone przez Kennel Club: Według strony internetowej KennelClub zainteresowanie rasą psów wzrosło o 22% po emisji drugiego sezonu angielskiego serialu. Corgi to ulubione psy królowej Elżbiety II, która miała ich ponad 30 w swoim życiu. Kiedy wyemitowano 4. sezon, liczba wyszukiwań w Google dla Emmy Corrin, która zagrała księżną Dianę, wzrosła o 330%. Corrin zaimponowała swoją rolą jako młoda i nieszczęśliwa żona księcia Karola.

Całość serialu "The Crown" jest już na Netflix.