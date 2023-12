Najpopularniejsze filmy i seriale HBO Max. Widzieliście je?

Rok 2023 okazał się naprawdę udany dla platformy HBO Max. Wśród licznych propozycji, użytkownicy najczęściej wybierali "The Last of Us", produkcję opartą na kultowej grze wideo, co uczyniło serial liderem oglądalności nie tylko w Europie. Okazuje się, że to najchętniej oglądany w Polsce serial na HBO Max. Pedro Pascal i Bella Ramsey wcielający się w główne role przyciągnęli uwagę widzów na całym świecie, zdobywając aż 24 nominacje do nagród Emmy.

TOP 15 seriali na HBO Max w Polsce w 2023 roku

• The Last of Us

• Sukcesja

• Rick and Morty

• Gra o tron

• Przyjaciele

• Biały lotos

• I tak po prostu

• #BringBackAlice

• Stamtąd

• Idol

• Ród smoka

• Euforia

• Ślepnąc od świateł

• Miłość i śmierć

• Czarnobyl

Na drugim miejscu znalazł się zakończony czwartym sezonem "Sukcesja", który zebrał entuzjastyczne recenzje krytyków i użytkowników. Produkcja zgarnęła imponujące 27 nominacji do nagród Emmy, ale chyba każdy z fanów miał nadzieje, że na przestrzeni lat produkcja HBO będzie bardziej doceniona. Niesamowity czwarty sezon i udany finał sprawiły, że raczej nikt nie był zawiedziony zakończeniem i do produkcji będziemy regularnie wracać. Trzecie miejsce przypadło uwielbianemu w Polsce "Rick i Morty", obecnie emitującemu siódmy sezon na platformie.

Co ciekawe, nadal znakomicie ogląda się "Czarnobyl", od którego premiery mijają cztery lata. Wciąż popularna jest seria "Ślepnąc od świateł" na podstawie książki Jakuba Żulczyka, która niedawno doczekała się kontynuacji. Czy HBO postanowi nakręcić 2. sezon na podstawie "Dawno temu w Warszawie"? Jak na razie nic na to nie wskazuje, ale nie bylibyśmy zdziwieni, gdyby jednak stacja była chętna na powrót do jednego ze swoich najjaśniejszych tytułów w polskiej ofercie.

TOP 15 filmów na HBO Max w Polsce w 2023 roku

• Seria o Harrym Potterze

• Meg 2: Głębia

• Black Adam

• Shazam! Gniew Bogów

• W nieskończoność

• Morbius

• Flash

• Uncharted

• Gdzie śpiewają raki

• Martwe zło: Przebudzenie

• Magic Mike: Ostatni taniec

• Diuna

• X

• Ojciec Stu

• Zakonnica II

Oprócz nowości, stare klasyki również utrzymały swoją popularność, a filmy z serii "Harry Potter" zdominowały listę najchętniej oglądanych produkcji filmowych. Kolejne pozycje zajęły hity kinowe, w tym "Mega 2: Głębia", "Black Adam" i "Shazam! Gniew Bogów". Wysoko zawędrowały "Flash" oraz "Diuna", a nawet "Zakonnica II", która pojawiła się na platformie niedługo po premierze w kinie, co na pewno miało wpływ na wynik. Warto dodać, że wszystkie dane nt. oglądalności pochodzą z końca listopada.

Zapowiedzi HBO Max na 2024 rok. Nowe filmy i seriale

Co przyniesie 2024 rok? Wkrótce pojawi się nowa platforma streamingowa MAX, która może nieźle namieszać na rynku, bo przecież będą stać za nią jedne z największych podmiotów w branży i na polskim podwórku: Warner Bros. Discovery, Player, TVN i inne. Wciąż nie do końca jasne jest, w jaki sposób ujednolicona zostanie oferta, czy Player zmieni swoją formę,

Wśród nadchodzących produkcji serialowych warto zwrócić uwagę na nowy sezon "Detektyw: Kraina nocy" z udziałem Jodie Foster, który ukaże się już w styczniu, a także dokument "Vika" o energicznej didżejce w wieku emerytalnym. Czekają nas także emocjonujące premiery takie jak "Reżim" z Kate Winslet, "Sympatyk" z Robertem Downeyem Jr., kolejny sezon "Ród smoka" i serial "Pingwin" z uniwersum DC z Colinem Farrellem, który wraca do roli po występie w "Batmanie".