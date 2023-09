The Crew Motorfest za darmo, ale musicie się spieszyć!

Na Antyweb wleciała właśnie świeżutka recenzja The Crew Motorfest – trzeciej odsłony serii gier w otwartym świecie, które kuszą wyścigami na wodzie, w powietrzu i lądzie. Kacper w swoim tekście wyraża się o grze pozytywnie, ale jeśli sami chcielibyście przekonać się o jej wadach i zaletach na własnej skórze, to już dziś macie ku temu okazje. I to zupełnie za darmo!

Wersja próbna gry dostępna przez ograniczony czasy

Ubisoft z okazji niedawnej premiery gry przygotował dla graczy specjalną ofertę, dzięki której w najnowszą odsłonę The Crew pogracie przez kilka godzin bez ponoszenia kosztów. Jak zdobyć wersję próbną za darmo? Cóż, to proste – najpierw wystarczy wybrać preferowaną platformę.

The Crew Motorfest dostępne jest na PC (z poziomu Ubisoft Store i Epic Games), PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One oraz Xbox Series S/X, a żeby uzyskać dostęp do gry, wystarczy pod tym adresem kliknąć kafelek wybranej platformy, lub przejść do zakładki gry bezpośrednio w wewnętrznym sklepie, dodając do koszyka wersję próbną.

Oferta dostępna jest w dniach 14-17 września, a na przetestowanie gry macie 5 godzin. Warto pamiętać, że wszystkie postępy i osiągnięcia zostaną przeniesione do pełnej odsłony, jeśli zdecydujecie się na jej zakup. Trail obejmuje całą zawartość gry oraz zawartość z pierwszego sezonu. UWAGA! Do gry konieczne jest stałe połączenie z internetem.