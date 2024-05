"Młody Sheldon" jest idealnym przykładem serialu, który mimo że jest prequelem niezwykle popularnej "Teorii wielkiego podrywu" okazał się wielkim hitem. Da się — przy odpowiednim podejściu i nakładzie pracy. Wiele dużych produkcji poległo ze względu na nieodpowiednie przygotowanie ze strony twórców i zignorowanie oczekiwań publiczności. Tutaj jednak temat wygląda zupełnie inaczej, a kończąc "Młodego Sheldona" ekipa zapowiada kolejny spin-off. Tym razem będzie on skupiał się na postaciach brata Sheldona, Georgiego, i jego partnerki Mandy.

"Georgie & Mandy's First Marriage" - nowy serial z uniwersum "Teorii wielkiego podrywu" na pierwszym zwiastunie

Na tę chwilę twórcy nie zdradzają zbyt wiele informacji ponad te, o których wiemy już od jakiegoś czasu. Nowy serial skupi się na postaciach Georgiego i Mandy, a jego akcja osadzona będzie bezpośrednio po finale "Młodego Sheldona". Technicznie rzecz biorąc — będzie to sequel. Sequel, w którym prawdopodobnie nie zabraknie także znanych i lubianych bohaterów z wielkiego hitu CBS. Sporo kontrowersji wzbudził jednak sam... tytuł serialu, czyli "Georgie & Mandy's First Marriage". Pisanie w tytule o pierwszym małżeństwie sugeruje, że... będzie ich więcej?

To jest o tyle ciekawe, że fani uniwersum wiernie śledzą wydarzenia z całego uniwersum. I to właśnie w "Teorii wielkiego podrywu" Sheldon mówi, że otrzymał SMSy od dwóch byłych żon swojego brata. To budzi kontrowersje związane ze zmianą wydarzeń i kanonu, co nie każdemu przypada do gustu. Fani są rozczarowani wprowadzaniem takich zmian i niszczeniu kanonu i oczekują, że uda się twórcom zrobić historię, która będzie się trzymała kupy. A jak wiadomo — tworzenie tak zawiłych opowieści może okazać się dość kłopotliwe. Ale to właśnie wyzwania czekające na scenarzystów którzy decydują się na tworzenie spin-offów i prequeli. Jeżeli chcą pozostać wierni oryginałowi, muszą liczyć się z dodatkowymi wyzwaniami i ograniczeniami.

Kiedy premiera "Georgie & Mandy's First Marriage"?

Serial dostał zamówienie na pierwszy sezon i oficjalnie mówi się o tym, że ma on zadebiutować jeszcze tej jesieni. Niestety, stacja nie podaje żadnych szczegółowych informacji związanych ze startem serialu, ale prawdopodobnie będzie to część nowego sezonu, który startuje w okolicy października.