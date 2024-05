Canal+ Online to znaczący gracz na polskim rynku usług streamingowych. To właśnie na tej platformie znajdziemy polskie The Office, Belfra, Króla lub Klangor. Platforma oferuje również zagraniczne premiery kinowe oraz mnóstwo sportu. Co w tym miesiącu będzie można zobaczyć? Najważniejszą premierą tego miesiąca jest bez wątpienia serial "Prosta Sprawa", w której główne role grają Mateusz Damięcki i Piotr Adamczyk:

Sensacyjne, wysokoadrenalinowe kino akcji od twórców "Furiozy". Wyrazista historia na podstawie bestsellerowej powieści Wojciecha Chmielarza o sprawiedliwym mścicielu, który staje po stronie pokrzywdzonych i słabszych.

Premierowe odcinki serialu pojawiać się będą od 17.05 co piątek o godz. 21 w CANAL+ PREMIUM i na CANAL+ online.

Kilka dni później, bo 22 maja na CANAL+ zadebiutuje serial "Algorytm Miłości", który ma być parodią popularnych "bikini reality shows".

Płomienne relacje. Atrakcyjni single. Gra o miłość i wielkie pieniądze. Absurdalne wyzwania. Miała być tropikalna wyspa, ale skończyło się na willi pod Warszawą.

W serialu występują m.in. Helena Englert ("Pokusa"), Wiktoria Gąsiewska ("Lejdis"), Jakub Sasak ("Planeta Singli 2"), Małgorzata Socha ("Och, Karol 2"), Karol Dziuba ("Zenek"), Mateusz Dymidziuk ("Bad Boy"), Katarzyna Gałązka ("Klangor") i Adam Zdrójkowski ("Rodzinka.pl").

CANAL+ w maju. Premiery filmów i seriali

Co jeszcze ciekawego pojawi się w tym miesiącu w CANAL+? Już w tę sobotę pojawi się film "Superagent", film, który najpierw będzie do obejrzenia w CANAL+ PREMIUM o godzinie 21:00, a następnego dnia udostępniony zostanie w serwisie CANAL+ online. Tydzień później, 11 maja, widzowie zobaczą "Kandahar". 18 maja swoją premierę w CANAL+ będzie miała najnowsza odsłona serii "After". "After 5. Na zawsze" będzie można obejrzeć w CANAL+ PREMIUM o godzinie 21:00 i następnego dnia w serwisie CANAL+ online. Majowe premiery filmowe zakończy polski dramat obyczajowy "Jedna dusza", który w CANAL+ PREMIUM dostępny będzie 28.05 o godzinie 21:00.

14.05 widzowie będą mieli możliwość śledzić na żywo Festiwal Filmowy w Cannes, którego transmisja na żywo wystartuje o godz. 19:05 w CANAL+ PREMIUM i na CANAL+ online. Na CANAL+ nie mogło też zabraknąć nowych dokumentów. To m.in. "Pieśni wielorybów" (premiera 6.05 o godz. 22:30 w CANAL+ PREMIUM i następnego dnia w serwisie CANAL+ online), "Za linią kortu. Historia Richarda Williamsa" (premiera 20.05 o godz. 22:30 w CANAL+ PREMIUM i następnego dnia w serwisie CANAL+ online) i "Oppenheimer. Historia Prawdziwa" (premiera 13.05 o godz. 22:30 w CANAL+ PREMIUM i następnego dnia w serwisie CANAL+ online. Na platformie pojawią się też filmy "Włamywacz" (premiera 2.05), "Fast Charlie" (premiera 5.05), czy "W nich cała nadzieja" (premiera 21.05).