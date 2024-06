Opowieść o superbohaterach, którzy wcale nie są tacy super przyciąga uwagę widzów z całego świata. Debiutując w 2019 r. zdobył uznanie zarówno fanów oryginalnego komiksu, nowych widzów, jak i krytyków. Jednak nie wszystko trwa wiecznie. Eric Kripke – twórca serialowego "The Boys" potwierdził właśnie, że wraz z zapowiedzią 5. sezonu, potwierdzają się informacje, że będzie on ostatnim. Tę smutną dla fanów informację przekazał za pośrednictwem platformy X:

To już koniec "The Boys". Serial zakończy się po 5 sezonach

Sprawdza się więc to, co jeszcze kilka miesięcy temu mówili twórcy "The Boys". Eric Kripke w wywiadzie udzielonym Variety przyznał, już przy okazji prac nad trzecim sezonem wiedział, że historia opowiedziana w serialu zakończy się na 5. sezonie. Mamy więc do czynienia ze świadomą decyzją o zakończeniu produkcji, a nie decyzją platformy, która przestała widzieć w niej potencjał. I choć fani mogą poczuć się zasmuceni tą wiadomością, Kripke obiecuje, że zakończenie będzie satysfakcjonujące dla wszystkich miłośników "The Boys".

Świat stoi na krawędzi zagłady. Victoria Neuman jest u drzwi Białego Domu, nadzorowana przez Homelandera, który wzmacnia swoje wpływy. Rzeźnik – któremu pozostało tylko kilka miesięcy życia – stracił syna Bekki, a reszta Chłopaków ma dość jego kłamstw. Jednak gdy stawka jest wyższa niż kiedykolwiek, zespół musi znaleźć sposób, aby dogadać się i uratować świat.

Jednak zanim pożegnamy się z serialem, przed nami premiera 4. sezonu, która odbędzie się już jutro, 13 czerwca. Na Amazon Prime Video udostępnione zostaną trzy pierwsze odcinki, kolejne będą pokazywać się w czwartki. Finał sezonu zaplanowany jest na 18 lipca, a więc całość składać będzie się z 8 odcinków. Jest na co czekać!