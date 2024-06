Yakuza to seria niezwykła. Z jednej strony: niepozorna. Z drugiej: dla wielu niezrozumiała. Pierwszą rzeczą którą musicie wiedzieć o tej serii to fakt, że jest to gra z otwartym światem pełnym dodatkowych aktywności i mini (choć patrząc na salony arcade - nie wiem czy to do końca odpowiednie słowo) gier. To tytuł w którym twisty fabularne serwowane są co chwilę, a historie poboczne często są niemniej wciągające niż wątek główny. Na przestrzeni ostatnich lat mieliśmy kilka tytułów z serii, które zapadły w pamięć graczom. Choć w 2022 roku seria oficjalnie zmieniła nazwę na "Like a Dragon", aby lepiej odzwierciedlać japońską nazwę cyklu, tak wciąż ma do zaoferowania naprawdę wiele. I widać, że drzemiący w "Yakuzie" potencjał jest ogromny, gdyż Amazon postanowił przygotować dla fanów coś ekstra – serial fabularny.

"Like a Dragon: Yakuza". Serial Amazon Prime Video. Premiera już w październiku

Dość skromnie i bez żadnych fajerwerków, Amazon potwierdza, że serial "Like a Dragon: Yakuza" trafi na platformę Prime Video już 25 października. Nie mamy żądnego zwiastuna, ani zdjęć z serialu. Wiemy za to, że będzie składał się z 6 odcinków, z czego pierwsze trzy udostępnione zostaną 25 października, a kolejne 3 tydzień później – 1 listopada.

Rozgrywający się w latach 1995 i 2005 serial "Like a Dragon: Yakuza", to kryminalno-sensacyjna produkcja, która śledzi życie, przyjaciół z dzieciństwa i reperkusje decyzji Kazumy Kiryu – Kazumy Kiryu, budzącego strach i niedoścignionego członka Yakuzy o silnym poczuciu sprawiedliwości, obowiązku i człowieczeństwa. W rolę główną wciela się Ryoma Takeuchi, który kojarzony może być z wielu japońskiej seriali i filmów – także z serii Kamen Rider. Za serial odpowiadają m.in. Masaharu Take i Kengo Takimoto, którzy odpowiadają za reżyserię oraz producenci Erik Barmack, Roberto Grande i Joshua Long. Scenariusz napisali Sean Crouch i Yugo Nakamura.