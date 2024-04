Disney Plus nowości maj 2024. Nowe filmy i seriale - lista premier

W maju Disney+ prezentuje dość obszerną listę premierowych produkcji. Najsłynniejsza rodzina show-biznesu, Kardashian-Jenner, wraca z jeszcze większą dawką dramatów i sukcesów w piątym sezonie swojego serialu. Nie zabraknie również innych emocjonujących powrotów: Doktor Who wyląduje na platformie, a nauczyciele z "Misji: Podstawówka" zmierzą się z nowymi wyzwaniami pedagogicznymi. To jeden z najpopularniejszych w USA seriali, ale w Polsce nie święci (jeszcze) takich triumfów.

Disney+ maj 2024 - co nowego? Nadchodzące premiery

Dla miłośników muzyki Disney+ przygotował wyjątkowe atrakcje. Dua Lipa zabiera widzów w podróż po londyńskim dziedzictwie muzycznym, a debiutują filmy o ikonicznych zespołach, takich jak The Beatles czy The Beach Boys. Ponadto, zremasterowany do jakości IMAX Enhanced film koncertowy "Queen Rock Montreal" dostarczy niezapomnianych przeżyć dla fanów rocka. To chyba najbardziej wyczekiwana przeze mnie premiera, bo to mój ulubiony koncert tego zespołu i nie mogę doczekać się, by zobaczyć i usłyszeć takie hity jak "Bohemian Rhapsody", "Killer Queen" czy "Another One Bites the Dust".

Wśród premierowych produkcji nie brakuje także seriali i filmów oryginalnych Disney+. "Shardlake" przenosi widzów do roku 1536, gdzie prawnik Matthew Shardlake musi zbadać podejrzaną śmierć w odległym klasztorze. Serial "Camden" odkrywa historię wpływu tego londyńskiego zakątka na światową muzykę. Natomiast filmy jak "Randka bez pary" czy zremasterowany "Let It Be" od The Beatles. Nie zabraknie również kolejnych sezonów ulubionych seriali, takich jak "American Horror Story" czy "Jednostka 19".

Nadchodzi także nowa antologia "Gwiezdne Wojny: Opowieści z Imperium". W tej sześcioodcinkowej serii poznajemy losy dwóch odważnych wojowników, których życiowe ścieżki prowadzą przez różne epoki i perspektywy. Morgan Elsbeth, po stracie wszystkiego, podąża w poszukiwaniu zemsty przez labirynt rozszerzającego się imperium. W tym samym czasie, była jedi Barriss Offee stara się przetrwać w nieustannie zmieniającym się wszechświecie, podejmując trudne decyzje, które będą kształtować ich los.

Lista premier Disney+ maj 2024

1 maja:

"Shardlake" (Serial Oryginalny): Prawnik Matthew Shardlake musi zbadać podejrzaną śmierć w odległym klasztorze w Scarnsea, gdzie odkrywa sieć kłamstw i korupcji.

"Daleka Północ" 4. sezon

3 maja:

"Randka bez Pary" (Film Oryginalny): Przyjaciółki Jess i Hannah próbują znaleźć nowych partnerów na bal maturalny po zerwaniu z dotychczasowymi towarzyszami.

4 maja:

"Gwiezdne Wojny: Opowieści z Imperium" (Serial Oryginalny): Morgan Elsbeth i była Jedi Barriss Offee nawigują przez Imperium Galaktyczne w poszukiwaniu zemsty i przetrwania.

8 maja:

"Misja: Podstawówka – Sezon 3 (Część 1)" (Serial Oryginalny): Nauczyciele szkoły podstawowej w Filadelfii starają się pomóc uczniom odnieść sukces pomimo przeciwności.

11 maja:

"Doktor Who" (Serial Oryginalny): Doktor podróżuje przez czas i przestrzeń w TARDIS w towarzystwie Ruby Sunday, spotykając przyjaciół i wrogów.

15 maja:

"Queen Rock Montreal" (Film Koncertowy): Zremasterowany koncert z 1981 roku z udziałem legendarnego zespołu Queen w najwyższej jakości dźwięku i obrazu IMAX Enhanced.

"Wujek Samsik: Koreański Sen" (Serial Oryginalny)

"The Simpsons" 35. sezon

22 maja:

"Pauline"

"Chip i Dale: parkowe psoty" 2. sezon

"Spidey i super-kumple" 2. sezon

23 maja:

"The Kardashians - Sezon 5" (Serial Oryginalny): Kamery dokumentują życie rodziny Kardashian-Jenner, pełne intensywnych momentów i sukcesów.

"Jim Henson: Twórca" (Serial Oryginalny)

24 maja:

"The Beach Boys" (Film Oryginalny): Dokument o legendarnym zespole, który zrewolucjonizował muzykę pop i uosabiał kalifornijski sen.

29 maja:

"Mayans M.C. – Sezon 5" (Serial Oryginalny)

31 maja: