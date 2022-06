Idą wakacje. Podpowiadamy w co zagrać i na czym zagrać

Dzisiejsze laptopy gamingowe z powodzeniem mogą zastąpić komputer stacjonarny, a nawet konsolę do gier. Sprawdzamy w co zagrać i na czym zagrać w najgorętsze tytuły. Tym bardziej, że wakacje tuż za pasem – szykuje się nieco więcej wolnego czasu!

ASUS TUF Dash F15 zainteresuje graczy szukających laptopów gamingowych, które nie tylko atrakcyjnie wyglądają, ale też oferują wysoką wydajność. Minimalistyczny i mierzący zaledwie 19,99 mm w profilu sprzęt sprawdzi się zarówno na biurku, jak i w trasie. Zmieści się w plecaku i nie będzie stanowił dużego obciążenia - jego waga to 2 kilogramy. Komputer w konfiguracji Intel Core i7-11370H + 16 GB RAM + NVIDIA GeForce RTX 3060 z preinstalowanym systemem Windows 11 będzie niezawodnym kompanem jako domowe centrum rozrywki, sprzęt do grania, a także maszyna do pracy.

Można uruchomić na nim cały szereg popularnych tytułów – w tym hitowe produkcje, które w ostatnich miesiącach na rynek pecetowy wypuściło PlayStation. Mowa oczywiście o grach takich jak God of War, Horizon: Zero Dawn, Days Gone czy Death Stranding, które jeszcze do niedawna były dostępne wyłącznie na sprzętach Sony. Co więcej: dzięki wydajnym podzespołom można cieszyć się nimi w najwyższej jakości!

Odświeżanie 144 Hz docenią gracze szukający wciągającej i angażującej na długie godziny rozgrywki multiplayer. Takową znajdą m.in. w Destiny 2 od studia Bungie. To gra, która co prawda zadebiutowała na rynku w 2017 r., ale do dziś cieszy się sporym zainteresowaniem i wciąż jest wspierana przez twórców. Wydany kilka miesięcy temu dodatek “Królowa-Wiedźma” zapewni jeszcze więcej wrażeń. I to nie tylko za sprawą nowej kampanii, ale także dzięki dodatkowym misjom i masie nowych przedmiotów urozmaicających rozgrywkę. Destiny 2 w podstawowej wersji dostępne jest za darmo, więc bez przeszkód można sprawdzić, czy to tytuł spełniający oczekiwania.

Na ASUS TUF Dash F15 zagracie w najgorętsze tytuły

Jeśli jednak preferujecie zupełnie inny typ rozgrywki i strzelanki nie są waszym ulubionym gatunkiem, warto zainteresować się Age of Empires IV. To tytuł, którego konsolowcy zazdroszczą pececiarzom. Wydana w zeszłym roku strategia czasu rzeczywistego oferuje rozbudowany system budowania miast, zarządzania surowcami i prowadzenia oddziałów do walki na lądzie i morzu w 4 różnorodnych kampaniach na które składa się 35 misji. Te rozciągają się przez 500 lat historii. Poczynając od wieków ciemnych i kończąc na renesansie. I choć z pozoru gra nie wymaga mocnego sprzętu, laptop z grafiką NVIDIA GeForce RTX 3060 pozwoli cieszyć się dobrymi osiągnięciami w rozdzielczości Full HD na 15,6-calowym ekranie z detalami ustawionymi na maksymalne wartości.

Nie można też zapomnieć o najpopularniejszej grze na PC z rodzimego podwórka. Wiedźmin 3: Dziki Gon na ASUS TUF Dash F15 z czterordzeniowym procesorem Intel Core i7-11370H o częstotliwości pracy 3,30 - 4,80 GHz i grafiką GeForce RTX 3060 z 6 GB pamięci GDDR6 działać będzie perfekcyjnie. Także z nieco bardziej podkręconymi opcjami graficznymi. Czy poradzi sobie równie dobrze, gdy udostępniona zostanie tak zwana “aktualizacja next gen”? Tu będzie trzeba uzbroić się w cierpliwość - bo na jej premierę jeszcze trochę poczekacie. Laptop poradzi sobie też z Cyberpunk 2077 - należy pamiętać, że to dość wymagająca gra i przed rozpoczęciem przygody w Night City wypada spędzić spędzić kilka minut na dostosowaniu ustawień i detali.

Jednak nie samą grafiką człowiek żyje. Dodatkowych wrażeń w czasie zabawy dodadzą dwa głośniki z czterema wycięciami w obudowie, zapewniające głośne i immersyjne efekty. Pozwalają one na uzyskanie 7.1-kanałowego wirtualnego dźwięku przestrzennego, który jeszcze bardziej pozwoli wczuć się w akcję przedstawioną na ekranie. Lubicie rozgrywki multiplayer? Gracie w Apex Legends, League of Legends lub inne gry nastawione na współpracę. ASUS TUF Dash F15 sprawi, że docenicie rozwiązania oferujące m.in. dwukierunkową redukcję szumów wspomaganą przez sztuczną inteligencją. Ta gwarantuje bardziej czystą komunikację głosową, eliminując niepożądane dźwięki z odbieranego i wychodzącego sygnału audio.

ASUS TUF Dash F15 w zestawie z PC Game Pass to świetne połączenie na długie wieczory

Znalezienie odpowiedniej gry nie będzie takim prostym zadaniem. Zamiast jednak wydawać pieniądze w ciemno na dany tytuł, warto zainteresować się PC Game Pass. To subskrypcja dająca dostęp do ponad 100 wysokiej jakości gier na komputerze z systemem Windows. Znajdziecie w niej tytuły od wewnętrznych studiów Microsoft, kultowe gry od Bethesdy oraz katalog usługi EA Play na PC. A wszystko to w dniu ich premiery bez dodatkowych opłat.

To doskonały sposób na sprawdzenie połączenie procesora Intel Core i7-11370H z grafiką GeForce RTX 3060. To układ 11. generacji produkowany w litografii 10 nm z nową architekturą. 4 rdzenie (z obsługą HT) i 8 wątków pozwolą osiągnąć maksymalne taktowanie na poziomie 4,8 GHz (bazowa częstotliwość to 3,3 GHz). Jego podwyższone domyślne TDP na poziomie 35 W pozwoli na jeszcze lepsze osiągi, które sprawdzą się nie tylko w grach, ale także w aplikacjach. Także w przypadku uruchomienia ich kilku jednocześnie. Układ graficzny Intel Iris Xe zda egzamin, w którym nie jest wymagany dostęp do karty graficznej. Czy to wystarczy, by wygodnie grać w hity pokroju Forza Horizon 5, Halo Infinite, Fallout 76, DOOM Eternal, FIFA 21, It Takes Two i wspomniane wyżej Age of Empires IV? Myślę, że nie będziecie zawiedzeni.

Jeśli wcześniej nie mieliście okazji sprawdzić biblioteki gier PC Game Pass, pierwszy miesiąc dostępu można kupić za 4 zł. Kolejne miesiące to 39,99 zł/mies., chyba że subskrypcja zostanie anulowana za pośrednictwem konta Microsoft. W połączeniu z funkcjami Windows 11, takimi jak aplikacja Xbox Game Bar oferująca m.in. szybkie przełączanie się między grą a praktycznymi widżetami, rozgrywka na komputerze staje się jeszcze przyjemniejsza.

Chłodzenie ASUS TUF Dash F15 pozwala na komfortowe granie. Nawet latem

Wygodną grę zapewni też dobrze przemyślany system chłodzenia. Pięć rurek cieplnych odprowadza ciepło od układów CPU, GPU, VRM i VRAM. Następnie, jest ono szybko rozpraszane za pośrednictwem czterech radiatorów i dwóch wyjść z wentylatorami. Co ciekawe, komputer posiada układ samoczyszczący. A to oznacza, że usuwa zanieczyszczenia z systemu chłodzenia, zapewniając pełną funkcjonalność w dłuższym wymiarze czasu.

Komputer posiada zainstalowany system operacyjny więc nie trzeba się martwić o kupowanie dodatkowej licencji. Nie trzeba też martwić się o aktualizację z poprzedniej wersji, gdyż domyślnie instalowany na nim jest Windows 11 w wersji Home Edition. Wystarczy szybka konfiguracja, personalizacja, zainstalowanie najnowszych sterowników i ulubionego launchera - Steam, Origin, Epic Games. W każdym ze sklepów czeka masa fantastycznych tytułów - tych bardziej wymagających graficznie oraz tych, które ponad grafikę stawiają np. na grywalność lub opowiedzenie ciekawej historii. Nie ważne co wybierzecie, możecie być niemal pewni, że ASUS TUF Dash F15 zda bardzo dobrze egzamin.

ASUS TUF Gaming F15 dobrą alternatywą dla graczy szukających tańszych rozwiązań

Jeśli jednak nie szukacie komputera z mocnymi podzespołami, a oczekujecie stabilnego działania, warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden model laptopa dostępnego w ofercie sklepu x-kom. To ASUS TUF Gaming F15 w konfiguracji z czterordzeniowym procesorem Intel Core i5-10300H wspieranym przez 8 GB pamięci RAM z możliwością rozszerzenia do 32 GB, dyskiem SSD o pojemności 512 GB i kartą graficzną NVIDIA GeForce GTX 1650.

Podobnie jak model ASUS TUF Dash F15, laptop ten sprzedawany jest z zainstalowanym systemem Windows 11 Home Edition. I mimo, że jego konfiguracja nie pozwala na wyciągnięcie z najlepszych gier ostatnich soków, to wciąż sprawdzi się doskonale w mniej wymagających tytułach. A jeśl nie zależy wam na najwyższych detalach, to i tak będziecie z niego zadowoleni.

Wpis powstał we współpracy z firmą Intel