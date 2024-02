Netflix z Podlasia – Kinejo to nowy gracz na polskim rynku VOD

Mamy Netflix, HBO Max, Disney+ czy Amazon Prime Video, a co powicie na serwis streamingowy, w który znajdziecie głównie produkcje ze Wschodniej Europy, z dużym naciskiem na polskie filmy z Podlasia? Poznajcie Kinejo – nowego gracza na polskiej scenie VOD, który oprócz aktywizacji lokalnej kinematografia podejmuje działania w celu promowania młodych muzyków ze wschodu.

Batman z Podlasia i Czarna Dama – co ciekawego obejrzy na Kinejo?

Kinejo bez większych fanfar pojawiło się kilka dni temu w polskiej sieci, za sprawą fundacji rozwoju podlaskiej kinematografii Bardzo Dziki Wschód. Fundacja wywodząca się z Białegostoku realizuje swoje cele poprzez duże produkcje filmowe, różne formy integracji, warsztatów i szkoleń oraz happeningów dla młodych twórców.

Źródło: Kinejo

Do tego zestawu dołącza teraz nietypowy serwis streamingowy, który kusi darmowymi produkcjami – zarówno krótkometrażowymi, jak i długometrażowymi. Oferta nie jest zbyt bogata, bo skupia się na twórcach związanych z naszą wschodnią granicą. Nie można im za to odmówić oryginalności i specyficznego, nieco oldskulowego klimatu.

Co obejrzymy na Kinejo? Między innymi Baćmana, czyli film o zabawnej historii Batmana z Białegostoku, która powstała w ramach projektu „Goście, goście” tworzonego przez podlaskich filmowców skupionych w kolektyw filmowy „Podlasie Makes Me Happy”.

Ponadto z ciekawszych pozycji warto wyróżnić Czarną Damę, będącą przykładem kryminalnego kina noir. Akcja rozgrywa się na terenach przedwojennej Białostocczyzny, gdzie główna bohaterka Iga (Izabela Wilczewska) wpada w wir dziwnych wydarzeń związanych z tajemniczą podlaską sektą, polskimi i rosyjskimi sąsiadami, podlanymi sosem z mafijnych interesów żydowskiego półświatka.

Kinejo to nie tylko filmy fabularne – to także miejsce promocji młodych artystów z Podlasia

Kinejo to także 10 filmów dokumentalnych, nie tylko o kulturze i historii Podlasia, ale także z ważnych i ciekawych wydarzeń ze świata – na przykład historii ataku uzbrojonych terrorystów na bazę pod Nanga Parbat. Znalazło się też miejsce na kilka materiałów edukacyjnych, kierowanych do młodzieży.

Najciekawsza wydaje się jednak zakładka z teledyskami, dość nietypowa jak na serwis streamingowy. To ponownie promocja działalności artystycznej muzyków z Białegostoku i okolic – pozwoliła mi odkryć wykonawców, o których prawdopodobnie nigdy bym nie usłyszał, gdyby nie zapoznanie się z Kinejo. Polecam rzucić okiem przede wszystkim na kawałki Sw@dy i Niczosa, czyli wyjątkowo oryginalne połączenie folkowych brzmień polsko-białorusko-litewskich z nutą kolumbijskiego temperamentu. Z czasem serwis ma wzbogacać się o nowe treści.

Źródło: Kinejo

KINEJO to projekt, który się dynamicznie rozwija. Sukcesywnie będziemy rozbudowywać nasz serwis, powiększając bazę filmów oraz wprowadzając nowe funkcjonalności.

Jak uzyskać dostęp do treści Kinejo? Cóż, to bardzo prosta i co najlepsze, darmowa sprawa. Wystarczy zarejestrować się pod tym adresem i… tyle. Bez subskrypcji, bez przypisywania do konta karty płatniczej. Serwis jest także otwarty na współpracę z lokalnymi artystami, szukającymi sposobu na dotarcie do szerszej publiczności. Chętni mogą kontaktować się pod adresem kinejo@bardzodzikiwschod.pl.

