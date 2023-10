The Alters zapowiada się na nowy hit od 11 bit studios

Nasze rodzime studio 11bit studios zasłynęło na całym świecie grą This War of Mine, która okazała się ogromnym sukcesem i na długo utkwiła w pamięci graczy. Później był równie dobry Frostpunk, który ugruntował pozycję dewelopera na rynku. W przyszłym roku ma natomiast zadebiutować nowa gra - The Alters, która do tej pory była wielką niewiadomą.

11bit studios zapowiada The Alters

Po kilku latach prac nad nowymi grami, 11bit studios szykuje się do bardzo intensywnego okresu. Jeszcze w tym roku zadebiutują dwie gry, których 11bit jest wydawcą - Niezwyciężony (The Invincible) od Starward Industries oraz The Thaumaturge od Fool's Theory. Jednak to przyszły rok będzie kluczowy dla spółki, bo wtedy do oferty trafią dwie gry własne - Frostpunk 2 oraz The Alters. Pierwsza z nich to rozwinięcie tytułu z 2018 roku, który zyska znacznie większe możliwości, szczególnie jeśli chodzi o polityczny aspekt rozwoju miasta oraz znacznie lepszą grafikę. Jeszcze ciekawiej zapowiada się jednak całkiem nowy projekt - The Alters, który do tej pory owiany był sporą tajemnicą.

11bit studios przygotowało strategiczną grę science-fiction z elementami walki o przetrwanie, której akcja dzieje się całkiem obcej planecie. Jan Dolski jest zwykłym pracownikiem fizycznym, który nagle staje wobec niewyobrażalnych przeciwności. Po awaryjnym lądowaniu na obcej planecie, w trakcie którego udaje mu się przeżyć jako jedynemu z załogi, Jan znajduje się nagle w sytuacji bez wyjścia. Jego jedyną nadzieją na przetrwanie jest znalezienie kogoś, kto pomoże mu uruchomić bazę. Skąd jednak wziąć takiego pomocnika tak daleko w kosmosie? Improwizując, Jan wykorzystuje lokalny surowiec o nazwie Rapidium, aby stworzyć alternatywne wersje samego siebie – altersów.

Wszyscy zadajemy sobie czasami pytanie, jakby wyglądało nasze życie, gdybyśmy gdzieś po drodze podjęli inne decyzje. Kim byśmy się wtedy stali? Jan Dolski stanie wobec odpowiedzi na takie właśnie pytania, a położenie, w którym się znalazł tylko pogłębi ich znaczenie. Każdy z jego altersów posiada bowiem odmienną osobowość i historię ponieważ jego droga życiowa jest skutkiem ważnej zmiany w przeszłości Jana. Aby wrócić do domu, Jan musi nie tylko znaleźć wspólny język ze swoimi altersami ale również zmierzyć się z kluczowymi wyborami, których sam dokonał w przeszłości. Decyzje, które podejmie w oparciu o tę wiedzę, mogą od czasu do czasu zagrozić czyjemuś życiu. Kluczowym pytaniem pozostaje – czy będzie w stanie radzić sobie z konsekwencjami tych wyborów?

Planeta, na której wylądował Jan powoli orbituje wokół ogromnego słońca. Oznacza to, że promieniowanie na jego powierzchni może dość szybko osiągnąć krytyczny, niebezpieczny dla człowieka poziom. Tak więc przeżycie oznacza tutaj wyścig z czasem, natomiast baza, w której przebywa Jan powinna znajdować się w ciągłym ruchu. Oczywiście, łatwiej powiedzieć niż zrobić. Powierzchnia planety jest bowiem mało gościnna i obfituje w liczne naturalne przeszkody, które nasz Jan będzie musiał pokonać. Aby przemieszczać się po pustkowiach, będziemy potrzebować paliwa, pożywienia i innych cennych zasobów. Na szczęście nasza baza jest w stanie pozyskać je z powierzchni planety. Kłopot w tym, że odnalezienie tych surowców może się okazać kłopotliwe, a tymczasem wielki zegar na niebie tyka!

Dokładna data premiery nie jest jeszcze znana, ale będzie ona miała miejsce już 2024 roku na równocześnie PC oraz konsolach nowej generacji.

Uwaga: autor artykułu jest posiada akcje 11bit studios notowane na GPW.