Polska branża gier w rozkwicie

Polska branża gier nie ma może zbyt długich i wielkich tradycji, ale z pewnością w ostatnich latach stała się rozpoznawalna. I to nie tylko za sprawą takich gier jak Wiedźmin 3: Dziki Gon czy Cyberpunk 2077, które stworzył CD Projekt, ale również dzięki nieco mniejszym grom tworzonym przez 11bit Studios (This War of Mine, Frostpunk), CreepyJar (GreenHell), Playway (Gas Station Simulator, House Flipper) czy People Can Fly. Ten ostatni producent ma na swoim koncie prace przy kilku znanych tytułach, jak chociażby seria Gears of War, Bulletstorm czy Outriders. Żaden z nich nie okazał się co prawda sukcesem na miarę Wiedźmina 3, ale nie można powiedzieć aby były to złe gry, co wydaje się zauważone zostało również przez zagraniczne korporacje.

People Can Fly poza tworzeniem własnych gier pracuje też często na zlecenie innych firm i właśnie poinformowało, że rozpoczyna pracę nad nowym projektem na zlecenie Microsoft Corporation. Współpraca PCF i Microsoftu trwa już zresztą od dłuższego czasu, ostatnia gra studia - Outriders była między innymi od premiery dostępna w ramach abonamentu Game Pass. Gigant z Redmond musiał być z takiego obrotu sprawy zadowolony, bo właśnie powierzył polskiej firmie stworzenie nowej gry AAA na bazie własnego IP (własności intelektualnej). W ramach umowy, PCF rozpocznie prace nad nowym tytułem o kodowej nazwie Project Maverick, którego koszty stworzenia w całości pokryje Microsoft, a całkowity budżet gry szacowany jest na 30-50 mln USD. Wynagrodzenie będzie wypłacane stopniowo, wraz z produkcją kolejnych tzw. kamieni milowych, czyli etapów produkcji jakie zostaną zawarte w umowie.

W krótkim komunikacie jaki wydała spółka możemy przeczytać:

Zarząd PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 13 czerwca 2023 r. Spółka zawarła ze spółką Microsoft Corporation z siedzibą w Redmond, Waszyngton, USA jako wydawcą ("Wydawca") umowę produkcyjno-wydawniczą (Development and Publishing Agreement) ("Umowa"), której przedmiotem jest wyprodukowanie i dostarczenie przez Spółkę Wydawcy gry z segmentu AAA o nazwie kodowej Project Maverick ("Gra") zgodnie z zawartą przez strony umową wykonawczą do Umowy (Product Appendix) określającą harmonogram produkcji Gry uwzględniający jej kluczowe etapy (tzw. milestones).

Produkcja Gry będzie realizowana przez Spółkę w modelu pracy na zlecenie (work-for-hire), w oparciu o prawa własności intelektualnej Wydawcy, i będzie finansowana w całości przez Wydawcę w miarę realizacji przez Spółkę kontraktowanych w ramach procesu produkcyjnego kluczowych etapów produkcji Gry (milestones). Łączny budżet Wydawcy przeznaczony na produkcję Gry przez Spółkę wynosi 30 - 50 mln dolarów amerykańskich.

Innych szczegółów jeszcze nie znamy i pewnie nieco potrwa zanim zostaną ujawnione. Stworzenie gry AAA to projekt, który zajmie pewnie przynajmniej 2-3 lata.