5G Plusa ponownie bije na głowę Orange, Play i T-Mobile

Pierwsze testy przeprowadzono w Warszawie w wakacje minionego roku, o ich szczegółach możecie przeczytać w tym wpisie - Testy 5G w Warszawie. Ich wyniki prezentowały się następująco:

Widać tu wyraźnie, że łączna prędkość przy pobieranych danych w sieci Orange, Play i T-Mobile wynosiła tyle, co samego Plusa.

Z czego to wynikało? Otóż Orange, Play i T-Mobile swoje 5G uruchomili w posiadanym pasmie 2100 MHz, wykorzystując do tego technologię dynamicznego współdzielenia tego pasma przez użytkowników sieci 4G i 5G - Dynamic Spectrum Sharing (DSS). Z kolei Plus wydzielił osobne pasmo 2600 MHz w technologii TDD dla użytkowników 5G, bez współdzielenia go z użytkownikami LTE.

Efekt i różnice w zastosowanej technologii widać wyraźnie w najnowszych testach firmy Notel przeprowadzonych w Szczecinie i Poznaniu. Pomiary w tych miejscowościach zostały przeprowadzone w bezruchu (tzw. Stationary Test) w następującym środowisku pomiarowym:

Na pokładzie pojazdu pomiarowego wykorzystane zostały urządzenia pomiarowe Xiaomi Mi 11 wspierające technologię 5G u wszystkich polskich operatorów. Specyfikacja tego sprzętu zapewnia przetestowanie w pełni możliwości wdrażanej sieci 5G w Polsce. Pomiary wykonywane były w tzw. trybie FreeMode – urządzenie pomiarowe wykorzystuje najwyższą dostępną w danym miejscu technologię jaką oferuje mu sieć. W przypadku braku dostępności 5G, telefon korzystał z technologii LTE, dzięki temu zebrane dane pozwalają na ocenę stabilności sieci nowej generacji w zmierzonych lokalizacjach.

Jakie to były lokalizacje? W przypadku Szczecina było to 10 popularnych i uczęszczanych miejsc: Turzyn, Stadion Miejski im. Floriana Krygiera, Plac Jasne Błonia, Netto Arena, Ikea, Holiday Park, Galeria Gryf, Dzielnica Przemysłowa, Dworzec Centralny oraz Centrum Handlowe Ster.

Natomiast w Poznaniu 13: AWF, Centrum Handlowe Mrągowska, Decathlon, Dworzec Poznań Główny, Factory, Jezioro Maltańskie, M1, Port Lotniczy, Stadion przy ulicy Bułgarskiej, Stary Rynek, Szpital Medica Celsus, Termy Maltańskie, Uniwersyteckie Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej, Urząd Miasta i Urząd Stanu Cywilnego.

Testy 5G w Szczecinie - prędkość pobierania i wysyłania danych

W testach w Szczecinie najgorzej wypadł Orange, w sieci którego nie udało się przeprowadzić żadnych pomiarów w zasięgu 5G. W przypadku Play było to 27,8% testów, T-Mobile - 25,1%, a w sieci 5G Plusa aż 99,8%.

Jeśli chodzi o średnią prędkość pobieranych danych najwyższą osiągnięto w zasięgu sieci Plus - 301 Mb/s. W Play było to 98,8 Mb/s, a w T-Mobile 195,9 Mb/s, czyli ponownie prędkość Plusa to suma pozostałych dwóch operatorów w tych lokalizacjach.

W wysyłanych danych najlepszy wynik osiągnął Play - 52,5 Mb/s, dalej mamy T-Mobile - 45,6 Mb/s, a Plus - 38,9 Mb/s.

Testy 5G w Poznaniu - prędkość pobierania i wysyłania danych

Pomiary w Poznaniu uwzględniają już Orange, w zasięgu sieci 5G tego operatora przeprowadzono 37,9% testów ze średnim wynikiem przy pobieranych danych 121,3 Mb/s, w zasięgu Play 33,3% pomiarów - 77,3 Mb/s, zasięgu T-Mobile 65,6% pomiarów - 142,0 Mb/s, a w przypadku sieci 5G Plusa ponownie 98,8% pomiarów z wynikiem 232,7 Mb/s.

Z kolei najwyższą średnią prędkość przy wysyłanych danych osiągnięto w zasięgu sieci 5G T-Mobile - 60,6 Mb/s, Orange - 50,5 Mb/s, Plus - 37,9 Mb/s i Play - 32,9 Mb/s.

Testy 4G/5G w Szczecinie - prędkość pobierania i wysyłania danych

Na koniec ciekawostka, mimo że nie udało się przeprowadzić testów w 5G operatora Orange w Szczecinie, we wszystkich lokalizacjach było to LTE, wyniki przy pobieranych danych wcale nie odbiegają od średnich wyników przeprowadzonych w LTE i 5G w T-Mobile, a są nawet lepsze niż w przypadku Play.

Z wszystkimi wynikami testu firmy Notel możecie zapoznać się na stronach RFBENCHMARK. Znajdziecie tam wyniki w konkretnych lokalizacjach, jak i pomiary czasu ładowania się filmów 4K oraz ilości przerwań (buforowania) podczas ich odtwarzania.

Kolejne pomiary 5G mają zostać przeprowadzone w Trójmieście, Białymstoku i Olsztynie.

Źródło: RFBENCHMARK.

Stock Image from Depositphotos.