Ile operatorzy w Polsce płacą za przedłużenie rezerwacji częstotliwości? To ogromne sumy

Aby lepiej zobrazować skalę tych kosztów, jako punkt odniesienia weźmy zakończoną w 2015 roku aukcję częstotliwości LTE. Wówczas za 19 rezerwacji częstotliwości z zakresów 800 MHz i 2600 MHz operatorzy wyłożyli na stół 9,2 mld złotych. Innym punktem odniesienia może być kwota 7 mld zł za jaką Grupa iliad (właściciel Play) zapłaciła za przejęcie 100% akcji operatora kablowego UPC.

W przypadku częstotliwości LTE mowa jest o zakupie rezerwacji częstotliwości, a ile operatorzy płacą za ich przedłużenie? UKE wyjaśnia tu, że ich cena wyliczana jest na podstawie średniej ceny 1 MHz z ostatnio zakończonej aukcji i jest powiększona o wskaźnik inflacji.

Przy czym nie jest podana dokładna cena tego 1 MHz, ale możemy ją w przybliżeniu wyliczyć z udostępnionej przez UKE tabelki z wygasającymi w najbliższym roku dziewięcioma ogólnopolskimi rezerwacjami częstotliwości z pasm 900, 1800 i 2100 MHz.

Lp. Podmiot Pasmo Data obowiązywania Data wpływu wniosku o przedłużenie Szacunkowe opłaty z tytułu przedłużenia [zł] 1 Polkomtel sp. z o.o. 1800 MHz 31.12.2022 brak wniosku 406 395 933,14 zł 2 Polkomtel sp. z o.o. 1800 MHz 31.12.2022 brak wniosku 8 293 794,55 zł 3 Polkomtel sp. z o.o. 1800 MHz 31.12.2022 brak wniosku 406 395 933,14 zł 4 Polkomtel sp. z o.o. 2100 MHz 01.01.2023 brak wniosku 475 568 153,86 zł 5 Polkomtel sp. z o.o. 900 MHz 31.12.2023 brak wniosku 286 868 215,92 zł Razem 1 296 653 814,69 zł 6 P4 sp. z o.o. 2100 MHz 31.12.2022 07.07.2021 475 568 153,86 zł 7 P4 sp. z o.o. 900 MHz 31.12.2023 brak wniosku 286 868 215,92 zł 8 Orange Polska S.A. 2100 MHz 01.01.2023 brak wniosku 475 568 153,86 zł 9 T-Mobile Polska S.A. 2100 MHz 01.01.2023 11.12.2020 459 930 516,31 zł Razem 2 707 720 638,72 zł

Łącznie w najbliższym roku operatorzy wydadzą na wygasające rezerwacje prawie 3 mld zł - najwięcej Plus, bo blisko połowę z tej kwoty (w podsumowaniu razem pominąłem rezerwacje wygasającą na koniec 2023 roku).

Jak widać po powyższej tabeli, cena 1 MHz jest różna w zależności od pasma, na którym jest. W paśmie 2100 MHz operatorzy mają w sumie (prawie) 15 MHz, dzieląc więc 475 mln zł przez wielkość bloku, wychodzi nam cena na poziomie prawie 32 mln zł. Są to częstotliwości typowo miejskie, a stacje bazowe mają niewielki zasięg. Niedawno zakończona aukcja pasma 800 MHz, gdzie operatorzy zapłacili 8,6 mld zł za w sumie 30 MHz pasma, daje cenę 287 mln zł za 1 MHz pasma.

W nadchodzącej aukcji 4 bloków po 80 MHz w paśmie 3480-3800 MHz (tzw. c-band) cenę wywoławczą ustalono na poziomie 450 mln zł za blok, co daje cenę 56 mln zł za 1 MHz. To wyraźnie mniej niż za 1 MHz w pasmie 800 MHz, ale więcej niż w paśmie 2100 MHz. Wyjaśnieniem może być jednak to, że operatorzy kupują potężne bloki o wielkości aż 80 MHz, a nie mniejsze po 5, 10 czy 15 MHz, jak do tej pory dostawali w innych pasmach. Uruchomią tam 5G z prędkościami powyżej 1 Gb/s i się im będzie opłacać.

Datę rozpoczęcia aukcji 5G poznamy wkrótce po zatwierdzeniu przez Stały Komitet Rady Ministrów noweli Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa.

Źródło: UKE.

Stock Image from Depositphotos.