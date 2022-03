Testy 5G w Polsce od RFBenchmark pokazują stan wdrożenia nowej technologii w kolejnych miastach

RFBenchmark już od ponad pół roku przeprowadza badania stanu wdrożenia 5G w Polsce, na istniejących zasobach naszych operatorów. W wakacje zeszłego roku opisywaliśmy Wam wyniki badań w stolicy, w styczniu tego roku w Szczecinie i Poznaniu (linki do wyników podamy poniżej), później testy przeniosły się do innych dużych miast w Polsce.

Wybór padł na Trójmiasto, Olsztyn i Białystok oraz Kraków, Lublin i Rzeszów. Dla przypomnienia, bo środowisko badań - Stationary Test cały czas jest takie same, a więc przeprowadzane są w pojeździe wyposażonym w Xiaomi Mi 11, w bezruchu i w stabilnych warunkach radiowych.

Technologia 5G w Orange, Play, Plus i T-Mobile

Środowisko badań jest tożsame dla wszystkich operatorów, jednak zastosowana technologia nieco różni się w przypadku Plusa. Orange, Play i T-Mobile bazują tu na technologii dynamicznego współdzielenia pasma 2100 MHz pomiędzy LTE i 5G, czyli DSS - Dynamic Spectrum Sharing. Z kolei Plus przeznacza całe pasmo 2600 MHz TDD na 5G.

Punkty pomiarowe testów

We wszystkich miejscowościach Notel wybrał najpopularniejsze, często odwiedzane lokalizacje. W Trójmieście było to 15 punktów pomiarowych, w Olsztynie - 6, w Białymstoku - 9, w Krakowie - 19, w Lublinie - 8, a w Rzeszowie - 5.

Trójmiasto Kraków Stadion Miejski w Gdyni, Sopot Centrum, Polsat Plus Arena Gdańsk, Politechnika Gdańska, Park Rady Europy, Morski park handlowy, IKEA Gdańsk, I Akademickie LO Galeria Klif w Gdyni, Europejskie Centrum Solidarności, ERGO Arena, Dworzec Gdynia Główna, Dworzec Gdańsk Główny, Auchan Gdańsk, Aquapark Sopot AWF, Centrum Handlowe Bonarka, Dworzec Główny, IKEA, Krakowska Akademia im Andrzeja Frycza Modrzewskiego, dzielnica Mistrzejowice, Muzeum Arcade, osiedle Kurdwanów, Park Wodny Ratusz Kazimierski, Rusznikarska, Stadion Cracovii, Stadion Wisły, Tauron Arena, ulica Wadowicka, okolice Wawelu, ulica Wielicka, Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Park Handlowy Zakopianka Olsztyn Białystok Lublin Rzeszów Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Starówka, Sportowa Aquasfera, Plaża, Castorama SM, Rynek Kościuszki, Plaża Miejska, PCRT, Nowe Miasto, Dworzec Białystok, CH Zielone Wzgórza, CH Auchan Produkcyjna, CH Atrium Biała Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, LUW Lublin, IKEA, Dworzec Główny, Galeria Orkana, Felicity, Centrum, Arena Lublin Dworzec Rzeszów Główny, Rynek, Galeria Handlowa NOVA, Politechnikia Rzeszowska, Hala Sportowa Asseco Resovia S.A.

Prędkość pobierania i wysyłania w zasięgu 5G

Od razu trzeba tu zaznaczyć, iż z uwagi na różnice w zastosowanych technologiach u operatorów, nie we wszystkich testach technologia 5G była dostępna, więc na poniższych wykresach oznaczono czerwoną gwiazdką testy w zasięgu poszczególnych operatorów, u których nie osiągnięto 90% z wszystkich testów wykonanych w technologii 5G.

5G w Trójmieście - prędkość pobierania danych

W Trójmieście najlepszy wynik przy pomiarach prędkości pobieranych danych osiągnął Plus - średnia wyszła tu prawie 300 Mb/s. Jednocześnie w zasięgu 5G tego operatora udało się wykonać największy odsetek testów - prawie 98%. Sporo też ich było w zasięgu Play - przeszło 70%, ale średnia prędkość u tego operatora była najniższa i wyniosła 85,7 Mb/s.

5G w Olsztynie - prędkość pobierania danych

Z kolei w Olsztynie nie udało się wykonać ani jednego testu w zasięgu 5G Orange, a w przypadku Plusa były to niemal wszystkie testy, Play - 31%, a T-Mobile 21%. Ponownie najszybszy był tu Plus, T-Mobile z prawie o połowę mniejszą prędkością, a Play z wynikiem 90 Mb/s.

5G w Białymstoku - prędkość pobierania danych

Wyrównany poziom przy średniej prędkości pobieranych danych jest w Białymstoku, w przypadku Plus i T-Mobile. Przy czym w T-Mobile udało się osiągnąć zbliżoną prędkość do Plusa przy niewielkiej liczbie testów w zasięgu 5G - 32,7%. Play natomiast ponownie miał sporą liczbę testów w 5G, ale najmniejszą prędkość - 89,6 Mb/s.

5G w Krakowie - prędkość pobierania danych

Testy w Krakowie ponownie wykazały największą średnią prędkość przy pobieranych danych w zasięgu 5G Plusa, który jako jedyny przekroczył próg 90% pomiarów wykonanych w zasięgu tej technologii, na drugim miejscu pod tym względem był Orange, ale też jako jedyny nie przekroczył progu 100 Mb/s.

5G w Lublin - prędkość pobierania danych

W Lublinie mieliśmy podobną sytuację i kolejność przy pomiarach prędkości pobieranych danych, z tą różnicą, iż w przypadku Play znacznie wzrósł odsetek pomiarów wykonanych w technologii 5G.

5G w Rzeszów - prędkość pobierania danych

Zaskakującą sytuację mieliśmy natomiast w Rzeszowie, oczywiście w kontekście pomiarów w innych miastach. Niemal wszystkie testy w przypadku operatora Orange wykonane zostały w zasięgu 5G, tylko nieco gorszy wynik osiagnął w tej kwestii T-Mobile, a Plusowi po raz pierwszy nie udało się osiągnąć pułapu 90% testów w 5G. Niemniej ponownie najlepsza średnia prędkość przy pobieranych danych była w zasięgu 5G naszego zielonego operatora. Z kolei najgorszy wynik osiągnął tu Play.

Co z prędkością wysyłanych danych? W Trójmieście, Olsztynie i Białymstoku najlepiej radził sobie Play, u którego średnia prędkość wyniosła odpowiednio 66,7 Mb/s, 69,1 Mb/s i 62,2 Mb/s. Natomiast w trzech kolejnych miastach Play oddał pierwsze miejsce w Krakowie, gdzie najszybszy był T-Mobile - 61,7 Mb/s oraz w Rzeszowie, gdzie wygrał Orange z wynikiem 65,6 Mb/s. W Lublinie najszybszy był znowu Play - 49,5 Mb/s.

Testy pobierania plików w poszczególnych lokalizacjach w Trójmieście pokazują wyraźnie, jak dobrze w nich wypadł Plus. Tylko w Polsat Plus Arena Gdańsk i w Sopot Centrum nie udało się mu przekroczyć 200 Mb/s. Ponadto niemal we wszystkich punktach pomiarowych największy odsetek pomiarów wykonanych w technologii 5G należał też do Plusa.

Z kolei w Olsztynie dobrze radził sobie Play, który w dwóch punktach pomiarowych osiągnął podobny wynik do Plusa, przekraczający 200 Mb/s.

Natomiast w Białymstoku ta sztuka udała się również w dwóch lokalizacjach T-Mobile.

W Krakowie Play przekroczył próg 200 Mb/s średniej prędkości przy pobieranych danych w trzech lokalizacjach, a T-Mobile w jednej.

Lublin wyraźnie należał do Plusa, tylko w centrum miasta przegrał z T-Mobile, który osiągnął wynik ponad 200 Mb/s i z Orange - 153,9 Mb/s.

W Rzeszowie Plus przegrał z Play, który był najszybszy w galerii NOVA oraz na Politechnice, gdzie T-Mobile osiągnął prędkość 145,8 Mb/s przy pobieraniu plików.

Testy wysyłania plików z kolei pokazały, iż niemal w każdej lokalizacji w Trójmieście, Olsztynie i Białymstoku najszybszy był Play. Natomiast w Krakowie operatorzy najcześciej wymieniali się pierwszym miejscem niemal po równo, w Lublinie najszybszy był najcześciej Plus, a najbardziej wyrównane prędkości przy wysyłanych danych wszyscy operatorzy mieli w Rzeszowie.

Streaming wideo

Jak radziły sobie sieci poszczególnych operatorów w testach streamingu? W żadnej lokalizacji nie udało się zejść poniżej 2 sekund podczas ładowania do odtwarzania filmu 4K. W Trójmieście najlepszy wynik osiągnął w tym zakresie Plus - 2.121 s, podobnie wygrał Plus w Białymstoku - 2.111 s, a w Olsztynie Orange z wynikiem 2.048 s.

Z kolei w Lublinie i Rzeszowie najszybciej załadował się film 4K w zasięgu sieci Play, odpowiednio - 2,129 s i 2,159 s, a w Krakowie w zasięgu sieci Plus - 2,147 s.

Na koniec zerknijmy jeszcze, jak sytuacja wyglądała już podczas samego odtwarzania filmów 4K. W tej kategorii wygrał zdecydowanie Plus w Trójmieście, Olsztynie i Białymstoku, gdzie ani razu nie nastąpiło przerwanie odtwarzania w zasięgu sieci tego operatora.

Podobny wynik Plus osiągnął w Lublinie razem z T-Mobile, w zasięgu którego nie nastąpiło żadne przerwanie odtwarzania filmu 4K również w Rzeszowie.

