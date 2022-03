Abonamenty opłacają się przy kilku numerach i ze smartfonem? Nic podobnego, to mit

Doskonałą okazją do tego jest nowa oferta rodzinna od Plusa, który zapowiedział ją takimi oto słowami:

W Plusie, 8 marca br. wystartuje jedna z najbardziej atrakcyjnych promocji na rynku! W jej ramach klienci będą mogli otrzymać abonament głosowy za 1 zł nawet przez cały rok.

Rzeczywiście rzadko się zdarza, by w jakiejś promocji u naszych operatorów można było korzystać z abonamentu za złotówkę przez cały rok, ale mimo to, nadal daleko abonamentom z zobowiązaniem na dwa lata do ofert bez z zobowiązania z opcją zakupu smartfona w jednym z elektromarketów w ratach 0%.

Pokażemy to na przykładzie tylko ofert dostępnych u tego samego operatora, czyli w tym przypadku autora najnowszej promocji Plusa. W naszym porównaniu do abonamentów dobierzemy smartfona Xiaomi Redmi 10.

Obecnie można go kupić w EURO RTV AGD za 799 zł lub w 10 ratach 0% po 79,90 albo w Media Expert w 20 ratach 0% po 39,95 zł.

Ten sam smartfon w Plusie do kupienia jest za 0,98 zł na start i później w 24 ratach po 37 zł.

Przechodząc już do promocji Plusa, składa się ona z dwóch opcji:

ze smartfonem – w tej opcji abonament za 1 zł obowiązuje przez 12 miesięcy,

bez smartfona – abonament za 1 zł przez 6 miesięcy.

Plus zobrazował ją powyższą grafiką, w której do głównego numeru bez smartfona za 65 zł, dobieramy drugi abonament ze smartfonem za 65 zł, trzeci abonament ze smartfonem za 55 zł i trzeci abonament bez smartfona.

Wygląda to nieco skomplikowanie, to uprościmy nasze zestawienie do jednego abonamentu za 55 zł (minimum na głównym abonamencie uprawniające do promocji to 44,90 zł/mies.) - nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 30 GB transferu danych.

Powyżej mamy zrzut z dotychczasowej oferty rodzinnej Plusa, w której pierwszy numer na koncie kosztuje 55 zł, a pozostałe w ramach usługi smartDOM 25 zł taniej. Razem 145 zł miesięcznie. Do tego dobieramy dwa smartfony Xiaomi Redmi 10.

W starej ofercie Plusa bez promocji, łączny koszt takiego zestawu po dwóch latach zamknąłby się w kwocie 5 257,96 zł.

Plus stara oferta Opłata na start Miesięczna opłata Liczba miesięcy Razem Xiaomi Redmi 10 x2 1,96 zł 74,00 zł 24 1 777,96 zł Abonament główny 0,00 zł 55,00 zł 24 1 320,00 zł Abonament dla rodziny x3 0,00 zł 90,00 zł 24 2 160,00 zł Razem 5 257,96 zł Plus nowa oferta Xiaomi Redmi 10 x2 1,96 zł 74,00 zł 24 1 777,96 zł Abonament gówny bez telefonu 0,00 zł 55,00 zł 24 1 320,00 zł Abonament dla rodziny bez telefonu 6,00 zł 30,00 zł 18 546,00 zł Abonament dla rodziny z telefonem x2 24,00 zł 60,00 zł 12 744,00 zł Razem 4 387,96 zł Różnica -870,00 zł

Z kolei w nowej ofercie z promocją, główny abonament bez smartfona opłacamy przez 2 lata, drugi bez smartfona przez pół roku za złotówkę miesięcznie - razem 6 zł, a dwa pozostałe ze smartfonami przez rok za złotówkę - razem 24 zł.

Różnica wchodzi spora, bo 870 zł, czyli można powiedzieć, że jeden smartfon mamy za darmo, ale porównajmy to jeszcze z ofertą bez zobowiązania u tego samego operatora - w Plush.

Kosztuje ona 25 zł miesięcznie i obejmuje pełen no limit na rozmowy i wiadomości oraz 15 GB transferu danych, po dwóch latach stażu 20 GB. W przypadku dobrania do konta czterech numerów, za każdy zapłacimy 5 zł mniej, a więc za cztery 80 zł miesięcznie.

Plus nowa oferta Opłata na start Miesięczna opłata Liczba miesięcy Razem Xiaomi Redmi 10 x2 1,96 zł 74,00 zł 24 1 777,96 zł Abonament gówny bez telefonu 0,00 zł 55,00 zł 24 1 320,00 zł Abonament dla rodziny bez telefonu 6,00 zł 30,00 zł 18 546,00 zł Abonament dla rodziny z telefonem x2 24,00 zł 60,00 zł 12 744,00 zł Razem 4 387,96 zł Plush Opłata na start Miesięczna opłata Liczba miesięcy Razem Xiaomi Redmi 10 x2 0,00 zł 79,90 zł 20 1 598,00 zł Abonament x4 0,00 zł 80,00 zł 24 1 920,00 zł Razem 3 518,00 zł Różnica -869,96 zł

Dokupując do tego dwa smartfony, nasz łączny koszt zamknie się w kwocie 3 518,00 zł, a więc niemal dokładnie kolejne 870 zł mniej.

Plus stara oferta Opłata na start Miesięczna opłata Liczba miesięcy Razem Xiaomi Redmi 10 x2 1,96 zł 74,00 zł 24 1 777,96 zł Abonament główny 0,00 zł 55,00 zł 24 1 320,00 zł Abonament dla rodziny x3 0,00 zł 90,00 zł 24 2 160,00 zł Razem 5 257,96 zł Plush Opłata na start Miesięczna opłata Liczba miesięcy Razem Xiaomi Redmi 10 x2 0,00 zł 79,90 zł 20 1 598,00 zł Abonament x4 0,00 zł 80,00 zł 24 1 920,00 zł Razem 3 518,00 zł Różnica -1 739,96 zł

Tak więc porównując jeszcze starą ofertę rodzinną Plusa z obecną Plusha, do przodu możemy być o koszt większy niż cena za oba smartfony, które dokupujemy do konta z kilkoma numerami. Nie da się tego przebić, nawet taką promocją, która dziś wchodzi do oferty Plusa na abonament rodzinny.

