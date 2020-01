To już 98 dni treningu z Apple Watch. Uwielbiam jak ten zegarek motywuje mnie do ruchu

Taki z Ciebie sportowiec, to kup porządny zegarek do sportu

Czy Apple Watch jest zegarkiem sportowym? Absolutnie nie. Jedną z jego funkcji jest monitorowanie aktywności fizycznej i tyle. Nie ma startu do Garminów czy innych sprzętów przeznaczonych dla aktywnych ludzi. W teorii robi też to samo co 10x tańsza opaska Xiaomi – mierzy kroki i pokazuje powiadomienia. Cała tak zwana magia Apple leży jednak w integracji smartwatcha z ekosystemem Apple i pozostałymi urządzeniami firmy. Odblokowywanie komputera zegarkiem, bezbłędne wręcz połączenie ze smartfonem, dobrze działające powiadomienia, możliwość odbierania i prowadzenia na nim rozmów. Niby większość z tych funkcji ma również konkurencja, ale tylko AW potrafi działać tak dobrze i sprawnie. Ale do tego wymagane są pozostałe urządzenia Apple. Mi się ten ekosystem podoba, rozumiem natomiast że ktoś może mieć go w nosie. Prosta sprawa – nie chcesz, nie kupujesz i nie używasz. I nie, porządny zegarek do sportu nie jest mi potrzebny, bo sportu profesjonalnie czy nawet półprofesjonalnie nie uprawiam.