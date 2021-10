[TEST] Nextbase 522GW - wideorejestrator do samochodu

Wideorejestratory samochodowe nie są już rzadkością, to w zasadzie obecnie jeden z podstawowych elementów wyposażenia jaki dodajemy do swoich samochodów aby poczuć się bezpieczniej. Natomiast Nextbase to nowy gracz na polskim rynku, który oferuje kilka ciekawych funkcji.

Nextbase wchodzi na polski rynek

Nextbase nie jest nowicjuszem w temacie wideorejestratorów. To bardzo dobrze znana firma między innymi w Wielkiej Brytanii, gdzie swoje produkty sprzedaje od wielu lat. Teraz pojawia się również w Polsce, gdzie zamierza zwojować rynek szeroką gamą produktów. Jednym z nich jest model 552GW, który przyszło mi dzisiaj testować. Jeśli jesteście ciekawi najnowszych trendów w segmencie rejestratorów jazdy, to lektura tej recenzji może być całkiem pouczająca.

Nextbase 522GW

Nextbase 522GW nie jest ani najnowszym, ani najlepszym modelem wideorejestratora dostępnym w ofercie tego producenta, ale to całkiem niezła średnia półka oferująca bardzo dobrą specyfikację. Jest to kamera zdolna do rejestracji obrazu w rozdzielczości 2560x1440 pikseli przy 30 klatkach na sekundę z szerokokątnym obiektywem (140 stopni) wyposażonym w wbudowany filtr polaryzacyjny. Dzięki temu mamy nie tylko szeroki zakres obrazu, ale również możemy zniwelować odbicia w szybie przez odpowiednie ustawienie polaryzacji filtra. Do tego do dyspozycji mamy czytelny, dotykowy wyświetlacz o przekątnej 3 cali, moduł GPS, obsługę asystenta głosowego (Alexa), funkcję SOS pozwalającą na automatyczne wezwanie służb ratunkowych oraz dedykowaną aplikację na telefon - MyNextbase Connect, która pozwala tym wszystkim zarządzać. W pakiecie z rejestratorem dostałem też kartę pamięci.

Nextbase 522GW - zawartość zestawu

W pudełku mamy całkiem sporo akcesoriów, na które składa się uchwyt montażowy z wbudowanym modułem GPS, krótki przewód USB/mini-USB do podłączenie kamerki np. do komputera, zasilacz z długim przewodem (ponad 3 metry) do montażu w samochodzie, uchwyt do montażu kamerki na przyssawkę oraz plastikowe narzędzie ułatwiające upchanie kabla za uszczelkami w samochodzie. Dzięki temu ostatniemu można bardzo schludnie poprowadzić przewód, tak aby był praktycznie niewidoczny.

Tak prezentuje się kamerka z założonym modułem GPS, który można bezpośrednio przykleić do szyby. Jeśli nie planujecie demontować kamerki to jest to całkiem niezłe i minimalistyczne rozwiązanie. Wykorzystując uchwyt z przyssawką, trzeba zdjęć element z taśmą dwustronną i zamontować moduł GPS na zatrzaski. Nie jest to skomplikowane, a nawet powiedziałbym, że bardzo dobrze przemyślane. Przewód zasilający kamerę podłączamy do modułu GPS w specjalnej wnęce, która jeszcze lepiej go ukrywa, ale sprawia, że trudno go odłączyć. Co ciekawe zastosowano tu gniazdo mini-USB, poczułem się jak w 2000 roku ;-). Warto na to zwrócić uwagę jak chcielibyście podłączyć kamerę własnym przewodem i wykorzystać np. gniazdo USB w samochodzie zamiast dołączonego do zestawu, dosyć dużego zasilacza, który mocno wystaje z gniazda 12V.

Obiektyw z filtrem polaryzacyjnym i światłem f/1.3 prezentuje się bardzo okazale i daje nadzieje, na całkiem niezły obraz. Jak będzie w praktyce to się jeszcze o tym przekonamy. Chciałbym też pochwalić Nextbase za sposób montażu samej kamerki. Otóż do uchwytu montowana jest ona przy pomocy magnesu. Posiada przy tym kilka pinów, które przesyłają między innymi zasilanie oraz dane z modułu GPS. Jeśli chcemy kamerkę zdemontować to robimy to w ciągu sekundy i już nie będzie nikogo kusić na widoku. Z drugiej strony magnes trzyma naprawdę mocno, więc nie ma mowy aby kamerka miała odpaść np. w przypadku kolizji.

Wyświetlacz jest dotykowy i pozwala na wygodne ustawienie wielu opcji, ale najważniejszy przycisk, czyli blokowania nagrań jest fizyczny. Wystarczy, że naciśniecie logo Nextbase i plik zostanie na stałe zapisany na karcie. Opcjonalnie można skorzystać z asystenta Alexa jeśli sobie go skonfigurujecie w aplikacji MyNextbase Connect. Nagrania zapisywany są na karcie microSD, a czytnik znajduje się po prawej stronie (patrząc w obiektyw), tuż pod przyciskiem zasilania. Po lewej stronie mamy natomiast gniazdo HDMI, które służy do podłączenia dodatkowej kamery. Może to być moduł montowany na tylnej szybie, albo kamerka nagrywająca wnętrze pojazdu. To rozwiązanie stworzone z myślą o taksówkarzach czy np. kierowcach Ubera. To też przykład funkcji, która rzadko spotykana jest w kamerkach innych producentów.

Generalnie do jakości wykonania, sposobu montażu czy budowy samej kamerki Nextbase 522GW nie można mieć żadnych zastrzeżeń. Producent pomyślał praktycznie o wszystkim, łącznie z filtrem polaryzacyjnym, który niweluje refleksy na przedniej szybie. Przejdźmy zatem do montażu urządzenia w samochodzie.

Nextbase 522GW - montaż w samochodzie

W swoim teście skorzystałem z montażu kamerki na uchwycie z przyssawką. Jego budowa sprawia, że nie zajmuje on wiele miejsca i pozwala bardzo dyskretnie zamontować samą kamerę. Można też bardzo szybko i wygodnie ją całkowicie ściągnąć z szyby. Przyssawka jest bardzo dobrej jakości i świetnie trzyma się szyby. Jak już wspominałem łączy się z modułem GPS, do którego podpinamy zasilanie. Pozwala na to na schludne poprowadzenie kabla zasilającego.

Nextbase 522GW wyposażony jest duży wyświetlacz (przekątna 3 cale) o wysokiej rozdzielczości, który daje naprawdę dobry obraz. Jeśli skorzystacie też z kamerki montowanej na tylnej szybie, to może on służyć np. jako kamera cofania. Dotykowa warstwa działa bez żadnych zarzutów i pozwala sprawnie zmienić podstawowe opcje urządzenia choć tak naprawdę ja skorzystałem z nich tylko raz, podczas wstępnej konfiguracji urządzenia i łączenia go z aplikacją MyNextbase Connect. Na wyświetlaczu mamy aktualną datę, godzinę oraz informacje o włączonym mikrofonie, ładowaniu baterii oraz danych GPS.

Warto też wspomnieć, że Nextbase 522GW posiada tzw. tryb parkingowy. Cechuje on się tym, że w czasie postoju kamera cały czas jest włączona i zapisuje plik wideo na karcie w razie wykrycia ruchu. Dzięki temu mamy szansę na wykrycie sprawcy np. parkingowej stłuczki. Niestety wbudowana bateria pozwala na kilkadziesiąt minut pracy, dlatego aby korzystać z tego rozwiązania na dłuższych postojach trzeba zapewnić kamerce stałe zasilanie.

MyNextbase Connect

MyNextbase Connect to w zasadzie obowiązkowa aplikacja dla posiadacza rejestratora tego producenta i co więcej w pełni spolszczona. Za jej pomocą możemy między innymi wstępnie skonfigurować urządzenie oraz zrobić aktualizację oprogramowania. Cały proces jest bardzo prosty, przy pierwszym uruchomieniu łączymy się przy pomocy technologii Bluetooth, a w dalszej kolejności zestawiane jest połączenie WiFi, które pozwala np. na przesyłanie obrazu na żywo do aplikacji, co widać na poniższym zrzucie. To właśnie tutaj możemy też skonfigurować funkcję Emergency SOS, asystenta Alexa oraz podejrzeć nagrania zapisane na karcie czy pobrać je na telefon.

Emergency SOS to funkcja, przy której warto zatrzymać się na nieco dłużej. Dzięki komunikacji ze smartfonem, kamera po wykryciu wypadku (przeciążenie i nagłe zatrzymanie pojazdu) wyśle powiadomienie na smartfonie i uruchomi głośny dźwięk. Jeśli nikt nie zareaguje w czasie kilkudziesięciu sekund i nie wyłączy alarmu, to aplikacja wyśle powiadomienie do służb. Takie powiadomienie może zawierać informacje o miejscu wypadku, naszym samochodzie, naszej grupie krwi czy telefonie do najbliższej rodziny. Działa to na podobnej zasadzie jak systemy eCall w nowych samochodach.

Przy pomocy aplikacji możemy też ustawić wszystkie opcje kamery, począwszy od rozdzielczości wideo, przez długość pojedynczego pliku, informacji jakie mają znajdować się na filmie (pozycja GPS, znak czasu, prędkość), a skoczywszy na jednostce prędkości i strefie czasowej. Możemy też tutaj ustawić czułość kamery na przeciążenia, aby nierówności na drodze nie powodowały ustawiania plików wideo jako zabezpieczonych. U mnie stopień medium nie dawał żadnych fałszywych alarmów.

Nextbase 522GW - jakość obrazu

Pora zatem wypróbować rejestrator w boju. Zrobiłem z nim w sumie kilkaset kilometrów i porównywałem jakość obrazu do mojego własnego rejestratora 70mai Smart DashCam Pro, który ma podobne możliwości jeśli chodzi o rozdzielczość rejestracji obrazu. Różnica na korzyść Nextbase 522GW jest widoczna, szczególnie w scenach o słabym oświetleniu. W ciągu dnia oba rejestratory oferują zbliżoną jakość obrazu i trudno byłoby dopatrzyć się diametralnych różnic. Jednak wieczorne i nocne nagrania to coś w czym 522GW pokazuje na co stać obiektyw f/1.3. Liczba detali jest bardzo duża, ale muszę was niestety rozczarować jeśli liczyliście na możliwość odczytania chociażby tablic rejestracyjnych mijających was pojazdów. Głównym problemem jest fakt, że bardzo mocno odbijają światła i mamy tylko białą plamę.

Na poniższym wideo zamieściłem 4 minuty nagrań w różnych warunkach, od jazdy w pochmurny dzień, przez wieczór oraz noc w czasie deszczu. To naprawdę skrajne warunki w jakich może przyjść wam podróżować i nawet biorąc pod uwagę kompresję YouTube'a (film jest w rozdzielczości 1440p), wydaje mi się, że Nextbase 522GW wypada całkiem nieźle. Surowy materiał w detalach może być nieco lepszy, ale nie są to diametralne różnice. Warto szczególnie zwrócić uwagę na jazdę w nocy, ilość szczegółów i widoczność przy słabym oświetleniu faktycznie robi wrażenie.

Nextbase 522GW - podsumowanie

Sugerowana cena detaliczna tego wideorejestratora to 899 zł, ale według popularnej porównywarki cen można go już kupić za niespełna 700 złotych. W takiej kwocie to całkiem ciekawa propozycja, jeśli zależy wam nie tylko na bardzo dobrym obrazie, ale też na opcjach dodatkowych jakie oferuje aplikacja MyNextbase Connect. 522GW ujął mnie też zastosowanymi rozwiązaniami dotyczącymi montażu kamerki na szybie. Widać, że ktoś to wszystko dobrze przemyślał, nawet jeśli z nieznanych mi względów uparł się na port mini-USB, który praktycznie dzisiaj wyszedł już z użycia. Możliwości kamery są całkiem spore, wyświetlacz jest duży i czytelny, a sama kamerka prezentuje się bardzo dobrze na szybie. Jej cena nie jest najniższa, ale biorąc pod uwagę bogatą historię producenta, przynajmniej macie pewność, że nie zostanie wkrótce porzucona na rzecz nowszych modeli. Wygląda na to, że na polskim rynku pojawił się nowy, mocny gracz.

Orientacyjna cena: ~700 PLN