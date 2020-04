ASUS TUF Gaming A15 – wydajność

Skończmy jednak już te dywagacje na temat oprogramowania i budowy samego notebooka, a przejdźmy do konkretów, czyli testów wydajności. Ryzen 7 4800H to wysoka półka, ale jeszcze nie najwyższa, bo w ofercie AMD będzie też model Ryzen 9 4900H, który ma nieco wyższe taktowanie i lepszy układ graficzny. Nie są to jednak duże różnice, a testowany dzisiaj model ma wszelkie predyspozycje ku temu aby rzucić rękawice najwydajniejszej jednostce Intela. 8 rdzeni skonfigurowane z TDP na poziomie 45 W może pracować nawet z zegarem 4300 MHz, czyli teoretycznie o 100 MHz wyższym niż podaje specyfikacja. To dzięki technologii zarządzania energią wbudowanej w procesory AMD, która w konkretnych przypadkach pozwala na zwiększenie zegara poza specyfikację. Gdy obciążymy wszystkie 8 rdzeni to zegar spada do około 3650 MHz, co nadal jest świetnym wynikiem.

Do porównania wziąłem najwydajniejsze procesory Intela jakie do tej pory testowaliśmy w notebookach, czyli Core i7-9750H z ASUSa Zephyrus GX701GWR oraz Core i7-8750H z ASUS ROG Strix Scar II. Oba te procesory są nieco na straconej pozycji, bo produkowane są nadal w litografii 14 nm, mają tylko 6 rdzeni z obsługą HT i pracują z niższym zegarem. Ten pierwszy co prawda może wykręcić się nawet do 4.5 GHz, ale w czasie testów nigdy tego nie zrobił ;-). Układ AMD dla odmiany trzyma zegary bardzo stabilnie i to nawet przy dłuższym obciążeniu. Testy wykonywane były w trybie Turbo, czyli z maksymalnym nastawieniem na wydajność, bez względu na hałas. Wyniki znajdziecie na wykresach.

W Cinebench R15 i R20 przewaga Ryzena 7 4800H nad konkurencją jest miażdżąca. Mało tego, nawet gdy test puszczony był w pętli, to wyniki były bardzo stabilne, nie ma więc problemów w throttlingiem.

Wydajność w grach

Ryzen 7 4800H jest też wyposażony w całkiem wydajny układ graficzny, ale jego możliwości nie było mi dane sprawdzić, bo znalazła się tu też dedykowana karta GeForce RTX 2060 wyposażona w 6 GB własnej pamięci GDDR6.

Porównanie z ASUSem Zephyrus nie ma pewnie sensu, bo tam znalazła się wydajniejsza karta graficzna, ale już z modelem ROG Strix II, gdzie też mamy RTX 2060, jest całkiem obrazowe. Procesor AMD daje wyraźną przewagę.

Poniżej znajdziecie też kilka wyników z popularnych gier, nie mam niestety porównania do wcześniej testowanych notebooków, dlatego zostawiam tylko wartości bezwzględne. Można chyba bezpiecznie powiedzieć, że dla tej konfiguracji żadna nowa gra nie stanowi problemu. Choć jeśli ktoś chciał wykorzystać w pełni matrycę 144 Hz to będzie musiał iść na kompromisy.

Shadow of the Tomb Raider (1920×1080 pikseli, ustawienia Ultra) – 78 kl/s

Wiedźmin 3: Dziki Gon (1920×1080 pikseli, ustawienia Ultra) – 118 kl/s

Just Cause 4 (1920×1080 pikseli, ustawienia Ultra) – 86 kl/s

The Division 2 (1920×1080 pikseli, ustawienia Ultra) – 87 kl/s

Call of Duty: Warzone (1920×1080 pikseli, ustawienia Ultra) – 124 kl/s

Jeśli zaś chodzi o granie na baterii, czyli bez podłączonego zasilania, to jest to możliwe, choć przy znacznie mniejszej wydajności, która spada do 30-40 klatek na sekundę. Co więcej w trybie cichym jest podobnie, nawet jak jesteśmy podłączeni do zasilania.

Dysk SSD

ASUS na pewne kompromisy poszedł też w przypadku dysku SSD. Ma on oczywiście 1 TB pojemności, ale jest to nośnik Intel 660p z pamięciami QLC, więc jego wydajność pozostawia nieco do życzenia. Nie odbija się to co prawda jakoś wyraźnie na ogólnej przyjemności korzystania z tego komputera, a poza tym zawsze jest możliwość montażu wydajniejszego nośnika w drugim slocie M.2.

ASUS TUF Gaming A15 – bateria

Bateria o pojemności 48 Wh byłaby dobra dla ultrabooka z procesorem o TDP 15W, a nie dla małego potworka, który może w szczytowych momentach pobrać z sieci nawet 160 W (na baterii jest oczywiście mocno ograniczony w tym zakresie). Dlatego czas pracy raczej nie robi wrażenia, przy oszczędnym użytkowaniu można osiągnąć około 3 godziny pracy, w grach jest to mniej niż godzina i to w dodatku w ograniczonej wydajności. Niestety mimo przyzwoitej wagi, 2,3 kg, to ten model jest raczej typowym DTR, w podróży za długo wam się nie przyda. Ładowanie baterii trwa około 1,5 godziny, maksymalnie z mocą 48 W, która pod koniec ładowania spada do 20 W.

Test czytelnika (jasność ekranu na 50%, WiFi włączone, odświeżanie strony WWW co 30 sekund) – 3h 5 minut

Test filmowy (jasność ekranu na 50%, WiFi włączone) – 3h 57 minut

Test w grach (jasność ekranu na 50%, Wiedźmin 3) – 57 minut

ASUS TUF Gaming A15 – temperatury, hałas, pobór energii

Jak wygląda system chłodzenia już widzieliście, jest całkiem rozbudowany i posiada dwie turbiny, które potrafią kręcić się z prędkością nawet 4500 obrotów na minutę. Dzięki temu temperatury nawet po dłuższym obciążeniu są stabilne i całość się nie przegrzewa. Przy temperaturze pokojowej w okolicach 22 stopni, po pół godzinie gry wyglądało to tak jak na poniższych obrazkach, 82-83 stopnie dla CPU oraz 73 stopnie dla GPU. Niestety okupione jest to sporym hałasem.

Układ chłodzenia jest słyszalny i mam wrażenie, że pracuje trochę zbyt zero/jedynkowo, to znaczy albo jest cichy (ale nie bezgłośny), albo bardzo głośny. W trybie cichym słychać tylko delikatny szum, który nie jest specjalnie uciążliwy i bez problemu pozwala na przeglądanie sieci czy jakieś proste prace biurowe. W trybie turbo gdy obciążymy CPU to hałas wzrasta bardzo wyraźnie, zmierzyłem 50 dB w odległości około 20 cm od klawiatury. Gdy dorzucimy do tego jeszcze GPU, czyli uruchomimy jakąś grę, to hałas rośnie jeszcze bardziej, do 56 dB. To sporo, choć nie jest to też nic nadzwyczajnego jeśli chodzi o notebooki dla graczy. Nie podoba mi się tylko fakt, że jest albo cicho, albo bardzo głośno. Nagrałem krótki film, na którym powinno być słychać jak wentylatory wkręcają się na obroty (od ok. 30 sekundy).

Jeśli zaś chodzi o pobór energii, to w ekstremalnych przypadkach sięga on nawet 165 W. Gdy obciążymy tylko CPU to pobór z gniazdka spada do około 89 W, a gdy aktywny jest tylko jeden rdzeń to nawet do 40 W. Przy wyświetlaniu pulpitu zużycie energii wynosi około 25W.

ASUS TUF Gaming A15 – podsumowanie

ASUS TUF Gaming A15 to notebook pełny kompromisów. Z jednej strony mamy obecnie jeden z najwydajniejszych procesorów mobilnych na rynku oraz świetną kartę graficzną, która zapewnia wysoką wydajność w grach. Z drugiej strony mamy plastikową, choć solidną obudowę, rozbudowany ale głośny system chłodzenia, matrycę 144 Hz, ale bardzo ciemną, co czasami potrafi być uciążliwe i dysk SSD o pojemności 1 TB, ale na wolniejszych pamięciach QLC. W to wszystko wmieszana jest też cena, 5499 PLN za model o takiej konfiguracji to bardzo atrakcyjna propozycja. Trzeba jednak liczyć się z tym, że ten komputer ma swoje wady. Jeśli chcecie grać w pokoju, gdzie przebywają inni domownicy, to obawiam się, że nie będą z waszego towarzystwa zadowoleni.

Warto pochwalić też ASUSa za możliwość dołożenia we własnym zakresie pamięci RAM (i za użycie standardowo kości taktowanych zegarem 3200 MHz), dodatkowego dysku SSD na porcie M.2, a nawet za możliwość montażu dysku HDD. Co prawda kosztem baterii, ale jeśli szukacie prawdziwego zastępstwa za desktopa z dużą ilością miejsca na dane, to jest to bardzo ciekawa opcja. Tym bardziej, że dzisiejsze gry zajmują tak dużo miejsca (Fortnite – ~75 GB, CoD: Warzone – ~93 GB, wow!). W ofercie pojawi się też tańszy model z procesorem Ryzen 5 4600H, 8 GB pamięci RAM, dyskiem SSD 512 GB i GeForce GTX 1650Ti na pokładzie za 3799 PLN, co oznacza, że będzie to całkiem atrakcyjna propozycja. Intel z pewnością ma nad czym myśleć.

ASUS TUF Gaming A15

Orientacyjna cena: ~5500 PLN

+ bardzo wydajny procesor AMD Ryzen 7 4800H

+ dobra jakość wykonania

+ bardzo przyjemna, podświetlana klawiatura

+ przyzwoity system chłodzenia CPU/GPU

+ matryca 144 Hz

+ wysoka wydajność przy wadze tylko 2.3 kg

– ciemny wyświetlacz, nawet przy max. ustawieniu jasności

– bardzo głośny podczas obciążenia

– krótki czas pracy na baterii