AMD Ryzen 4000 to mocna odpowiedź na ofertę Intela

Po cichu liczyłem na prezentację nowej architektury procesorów Zen 3, która miałaby zawitać do procesorów desktopowych w połowie roku, ale AMD tym razem na CES postawiło na produkty, które powinny pojawić się na półkach sklepowych już wkrótce. Na początek będzie to seria mobilnych procesorów AMD Ryzen 4000, które stworzone zostały z myślą o notebookach i to zarówno tych bardziej oszczędnych, jak i najwydajniejszych. AMD zastosowało ten sam wybieg co w zeszłym roku i mobilne APU ochrzciło kolejnym numerem w serii (4000) mimo, że korzystają z architektury Zen 2 obecnej w procesorach z serii 3000.

Nie ma to jednak wielkiego znaczenia, a z całą pewnością przejście na nowszą architekturę oraz mniejszy wymiar litografii (7 nm) poprawi parametry tych układów, szczególnie jeśli chodzi o zużycie energii, które jest bardzo istotne w notebookach. Mobilne APU z serii Ryzen 4000 to jednolity układ produkowany przez TSMC, w którym wbudowane zostały dwa moduły CCX (mogące zaoferować maksymalnie 8 rdzeni oraz 16 wątków) oraz GPU z serii Vega, która ma mniej jednostek CU niż w obecnych modelach, ale dzięki wyższemu taktowaniu oferuje nieco lepszą wydajność.