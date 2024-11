Tesla Supercharger v4

Infrastruktura do ładowania samochodów elektrycznych to jeden z największych problemów z jakimi mierzy się cały ruch elektromobilności. Tesla już dawno to zauważyła i równocześnie z budową pojazdów, stawiała też kolejne punkty ładowania tzw. Superchargery. Obecnie implementowana jest 3. generacja ich ładowarek, ale w przyszłym roku zaczną pojawiać się "słupki" w standardzie v4. Nowe ładowarki będą w stanie zapewnić znacznie wyższą moc ładowania i będą bardziej uniwersalne. Co więcej Tesla zadbała również o uproszczenie całej konstrukcji, dzięki czemu instalacja ładowarek i całych stacji ładowania będzie znacznie efektywniejsza i szybsza.

Pierwsze stacje ładowania w nowym standardzie zostaną oddane do użytku już na początku przyszłego roku. Supercharger v4 może pracować w zakresie napięcia od 400 do 1000 V co oznacza, że pozwala na ładowanie różnego typu pojazdów. W przypadku standardowych pojazdów Tesli - Modeli S, X, 3 oraz Y moc ładowania wyniesie 250 kW (tak samo jak w wersji v3), a 500 kW będzie można osiągnąć z Cybertruckiem, który korzysta z instalacji 800 V (400 V w pozostałych modelach). Tesla zapowiada też, że ciągnik siodłowy Tesla Semi będzie można ładować w takim punkcie z mocą nawet 1,2 MW (1200 kW).

Miejmy nadzieje, że jakieś stacje tego typu powstaną również w Polsce, bo póki co w naszym kraju sieć ładowarek Tesli pozostawia sporo do życzenia. Biorąc pod uwagę, że zaraz dopłaty do elektryków w naszym kraju wzrosną nawet do 40 tys. złotych, to lepsza infrastruktura ładowania z pewnością się przyda. Według założeń NFOŚiGW w ciągu najbliższych 15 miesięcy na nasze drogi wyjedzie dodatkowo ponad 40 tys. elektrycznych pojazdów.