Tesla Model Y poczuje oddech konkurencji. BYD Sealion 7 nadjeżdża do Europy

Tesla Model Y to samochód, który obecnie bije rekordy sprzedaży w segmencie elektrycznych SUVów. Właśnie przyszła pora na to, by zmierzyć się z wyjątkowo poważnym konkurentem. Na europejskie drogi już wkrótce wjedzie BYD Sealion 7, który według pierwszej oficjalnej zapowiedzi prezentuje się naprawdę dobrze.