Tesla Cybertruck do naprawy. To już 6. raz w tym roku

Tym razem problem dotyczy wadliwego inwertera, który może prowadzić do problemów z zasilaniem, wpływając na bezpieczeństwo i wydajność pojazdu. Jest to już szósta akcja naprawcza związana z Cybertruckiem w 2024 roku. Co wyróżnia tę akcję, to fakt, że tym razem nie wystarczy jedynie aktualizacji oprogramowania, ta naprawa wymaga fizycznej interwencji w pojazdach. Tesla aktywnie współpracuje z właścicielami, aby jak najszybciej rozwiązać ten problem i zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom.

Reklama

Cybertruck taki wytrzymały, a taki wadliwy

Cybertruck, jeden z najbardziej innowacyjnych i kontrowersyjnych modeli Tesli, to elektryczny pickup, który wyróżnia się swoim futurystycznym, kanciastym designem. Zbudowany z ultra-twardej, zimnowalcowanej stali nierdzewnej, Cybertruck ma być nie tylko wyjątkowo trwały, ale także odporny na korozję i uszkodzenia. Pojazd oferuje imponujące osiągi – najszybsza wersja ma przyspieszać od 0 do 100 km/h w zaledwie 2,9 sekundy. Cybertruck jest również wyposażony w zaawansowane funkcje autonomicznej jazdy, znane z innych modeli Tesli, co czyni go jednym z najbardziej zaawansowanych technologicznie pojazdów na rynku.

Pojazd jest również wyposażony w przestronną kabinę, która może pomieścić do sześciu osób, oraz dużą przestrzeń ładunkową z wytrzymałą klapą, która może służyć jako rampa. Wszystko to sprawia, że Cybertruck jest atrakcyjnym wyborem zarówno dla entuzjastów technologii, jak i osób potrzebujących wszechstronnego i wydajnego pojazdu użytkowego. Jednak seria akcji naprawczych, w tym najnowsza dotycząca inwertera, podkreśla wyzwania, przed jakimi stoi Tesla w kontekście niezawodności i jakości swoich produktów. Problem dotyczy 2431 pojazdów wyprodukowanych między listopadem 2023, a czerwcem 2024 roku. Wadliwa parta inwerterów zostanie wymieniona w ramach gwarancji.

źródło: ArsTechnica