Tesla rośnie tak jak zapowiadał Elon Musk

2020 rok był dla Tesli przełomowy, nie tylko przed pandemię, ale głównie dlatego, że wtedy wreszcie zaczęła zarabiać pieniądze. Od tamtego czasu przychody i zyski spółki rosną w bardzo szybkim tempie, co napędza dalszy rozwój i budowę kolejnych fabryk. Dzisiaj nikt chyba nie jest w stanie stwierdzić gdzie leży granica dla Tesli, choć złośliwi mogliby stwierdzić, że już niedaleko skoro w ostatnich tygodniach znacząco obniżono ceny aby poprawić konkurencyjność. Tesla może sobie jednak na to pozwolić bo obecnie jest jedną z najbardziej dochodowych spółek w branży motoryzacyjnej. Tylko w 2022 roku przychody przekroczyły 81,4 mld USD, a zysk netto sięgnął 12,5 mld USD. To odpowiednio o 51% i 128% więcej niż w roku 2021, który przecież też był bardzo dobry.

Takie wyniki osiągnięto sprzedając nieco ponad 1,3 mln samochodów. W swoich planach na 2023 rok spółka przewiduje, że sprzeda około 1,8 mln samochodów, czyli ponownie zanotuje niemal 50% wzrost, który w podobny sposób odbije się na przychodach. Te zapewne wyraźnie przekroczą 110 mld USD. Co więcej Tesla chce utrzymać podobny wzrost również w kolejnych latach, co oznacza, że za 3 lata może przebić sprzedaż największego producenta samochodów na świecie - Toyoty. Co prawda tylko pod względem przychodów, a nie wolumenu sprzedaży, ale wyraźnie widać gdzie to wszystko zmierza. Wcześniej trzeba jednak znaleźć klientów na swoje samochody i mieć gdzie je wyprodukować.

Tesla zwiększa moce produkcyjne

W liście do akcjonariuszy Tesla pochwaliła się, że pod koniec 4. kwartału 2022 roku fabryki w Teksasie i Berlinie osiągnęły moce produkcyjne na poziomie 3000 samochodów (Model Y) tygodniowo. Docelowo ma w nich powstawać nawet 250 tys. pojazdów rocznie, co oznacza wydajność około 5000 pojazdów tygodniowo. W sumie w 2023 roku teoretyczne zdolności produkcyjne Tesli sięgną 1,9 mln pojazdów, czyli plan sprzedaży niemal 1,8 mln samochodów w tym roku jest bardzo ambitny i zostanie zrealizowany przy założeniu, że nowe fabryki podołają zadaniu. Jak do tej pory ich możliwości nie są w pełni wykorzystane, ale sporo nadrabia fabryka w Chinach.

Równie istotne będzie zapewnienie odpowiedniej ilości baterii do takiej liczby aut. Nie licząc nawet pojazdów typu Semi, Tesla potrzebuje w tym roku wyprodukować ogniwa o pojemności ponad 120 GWh, a projekt baterii 4680 ciągle jeszcze jest nieco w powijakach. Masowa produkcja takich ogniw odbywa się obecnie w Teksasie, ale na dobre wystartuje dopiero po rozbudowie fabryki w Nevadzie. Warto też dodać, że firma pracuje obecnie nad nową platformą dla aut elektrycznych, więcej szczegółów na jej temat zostanie zaprezentowanych podczas Dni Inwestorskich zaplanowanych na 1 marca, czyli za nieco ponad miesiąc. Wtedy też powinniśmy się dowiedzieć kiedy wreszcie wystartuje sprzedaż Cybertrucka, na którego czeka ponad 600 tys. osób.

źródło: Tesla