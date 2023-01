Pierwsze Gigafactory znacznie urośnie

Fabryka w stanie Nevada była pierwszą tzw. gigafactory, która w zamyśle miała pozwalać na prowadzenie całego procesu produkcyjnego od ogniw baterii, przez napędy, a na gotowych samochodach kończąc. Nie do końca to wyszło, ale obecnie powstają tam co roku baterie o pojemności ponad 35 GWh, a do tego zespoły napędowe dla samochodów Tesli. W sumie spółka zainwestowała w jej budowę już ponad 6 mld USD, a teraz ogłoszono, że rozpoczyna się faza druga, która ma kosztować kolejne 3,6 mld USD. Powierzchnia hal produkcyjnych zostanie niemal podwojona, a to za sprawą uruchomienia masowej produkcji pojazdów Semi oraz nowej generacji ogniw - 4680.

Według zapowiedzi Elona Muska, gdy inwestycja się zakończy w fabryce każdego roku będą powstawać baterie o pojemności ponad 100 GWh, co pozwoli na produkcję 1,5 mln samochodów pokroju Tesli Model 3. Co ciekawe, przy okazji potwierdził, że nowe ogniwa - 4680 trafią również do sedana, obecnie oferowane są tylko w Modelu Y, który powstaje w Teksasie. Inwestycja powinna zakończyć się w przyszłym roku, wtedy też w Nevadzie ruszy masowa produkcja Semi, pojazdów, które mają już kilka dobrych lat opóźnienia. W sumie w całym zakładzie zatrudnienie znajdzie ponad 10 000 osób.

Plany Tesli są bardzo ambitne, ale dzisiaj chyba już nikt nie ma wątpliwości, że zostaną zrealizowane. Gigafactory w Nevadzie powstała w 2014 roku, wtedy auta elektryczne były uważane jeszcze za fanaberię Elona Muska i chyba tylko nieliczni stawiali na to, że ten pomysł faktycznie może chwycić. Dzisiaj bez samochodów Tesli nikt już sobie raczej nie wyobraża branży motoryzacyjnej. Rozbudowa sprawi, że możliwości produkcyjne Tesli powinny ponownie wyraźnie wzrosnąć.

