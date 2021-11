Tesla Superchargers dostępne dla wszystkich, ale póki co tylko w Holandii

Tesla otwiera swoje ładowarki na inne auta

Superchargers to szybkie ładowarki samochodów elektrycznych, które na całym świecie udostępnia swoim klientom Tesla. Do tej pory były one dostępne tylko dla samochodów z logo tego producenta, ale wkrótce ma się to zmienić. Zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami, nastąpi to w pierwszej kolejności w Europie, a dokładnie w Holandii. Przyczyna jest prozaiczna, ładowarki w Europie muszą mieć uniwersalną końcówkę ładowania (CCS) i z definicji są kompatybilne z praktycznie wszystkimi autami. W USA Tesla korzysta z dedykowanego złącza dla swoich samochodów, więc nawet jak kiedyś pozwoli na dostęp do swojej sieci innym producentom samochodów, to będą oni musieli wyposażyć swoje pojazdy w specjalne przejściówki.

Testowy program ruszy już wkrótce na 10 stacjach ładowania w Holandii. Aby naładować na nich swoje auto innego producenta, użytkownik będzie musiał pobrać najnowszą aplikację Tesli i się w niej zarejestrować. W opcjach znajdzie ustawienie ładowania dla auta nie będącego Teslą, a po tej zmianie na mapie pojawi się lista stacji, z których może skorzystać. Jeśli program się sprawdzi, to zostanie rozszerzony na inne kraje (Tesla już wcześniej obiecała taką możliwość w Norwegii). Firma Elona Muska zamierza jednak ściśle monitorować zajętość swoich punktów ładowania oraz opinie własnych klientów. Jest całkiem możliwe, że jeśli posiadacze Tesli zaczną narzekać, że ich ulubiona stacja jest często zajęta przez pojazdy innych producentów, to dany punkt może zostać wycofany z "oferty".

Obecnie Tesla ma w Europie już ponad 600 stacji Supercharger oferujących ponad 6000 punktów ładowania, a kilkadziesiąt kolejnych zostanie uruchomionych w wkrótce. W Polsce jest ich obecnie 10, a w 2022 roku pojawią się kolejne.