Tesla to już ładowarkowe imperium. Wielki sukces i kamień milowy Elona Muska

Tesla to nie tylko samochody. To również sieć ładowarek do EV — i Superchargery osiągnęły właśnie kamień milowy, z którego Elon Musk może być dumny.

Tesla rozbija bank swoimi ładowarkami

Supercharger to historia wielkiego sukcesu i, jak twierdzi wielu, najlepsza na świecie sieć szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych. Firma Elona Muska razem ze swoimi pierwszymi samochodami w 2012 roku, zdecydowała się na stworzenie swojej własnej sieci ładowania, która na początku obejmowała kilka ładowarek na terenie Stanów Zjednoczonych. We wrześniu 2012 roku Superchargerów w sumie było 6, a we wrześniu 2023 roku jest ich… 50 tysięcy.

Źródło: Depositphotos

Te 50 tysięcy Superchargerów znajduje się w około 5500 lokalizacjach na całym świecie, głównie w Ameryce Północnej, Europie i Chinach. Warto również zaznaczyć, ze sieć ładowarek Tesli rozwija się ostatnio szybciej niż kiedykolwiek; od kwietnia tego roku firma ekscentrycznego miliardera postawiła 5 tysięcy stacji ładowania. Wiele wskazuje na to, że dalszy rozwój będzie jeszcze szybszy.

To nie jedyny sukces Tesli w kwestii ładowarek

Warto pamiętać również o tym, że niedawno dowiedzieliśmy się, iż NACS Tesli ma stać się dominującym standardem ładowania w Ameryce Północnej. Producenci samochodów tacy jak GM, Ford i Rivian wyrazili chęć przyjęcia standardu od końca 2024 lub 2025 roku, co ma w perspektywie kolejnych kilku lat przynieść firmie Muska ogromne zyski. Do 2030 roku Tesla ma zarobić około 3 miliardy dolarów amerykańskich od innych koncernów dzięki rozpowszechnieniu standardu NACS. Przewodowe ładowanie w USA ma więc w ciągu kilku lat całkowicie należeć do nowego właściciela Twittera.

Unsplash @davidvondiemar

Do tego Tesla przejęła firmę Wiferion — specjalizującą się w bezprzewodowym ładowaniu EV oraz… robotów. Firma została założona w 2016 roku i zdołała zebrać w ostatnich latach blisko 15 milionów euro za sprawą rund finansowania. Może być to więc kolejna wielka sprawa dla Tesli, lecz na ten moment firma skupia się na otwieraniu sieć dla pojazdów elektrycznych innych producentów samochodów oraz na przyspieszaniu wdrażania nowej ładowarki Supercharger czwartej generacji.

Jeden z większych Superchargerów zagościł w Ząbkach!

Skoro już o Superchargerach mowa, to w Ząbkach otwarto największą stację ładowania w całej Polsce. Stacja ładowania ma łącznie 14 dostępnych ładowarek Supercharger trzeciej generacji o mocy maksymalnej 250 kW, a także dwie dodatkowe ładowarki znajdujące się z innej strony budynku. Warto jednak zaznaczyć, że na ten moment z wielkiej stacji znajdującej się zaraz przy salonie Tesli, mogą korzystać wyłącznie posiadacze samochodów Elona Muska, lecz możliwe, że z czasem się to zmieni.

Koszty ładowania na tej stacji są takie same, jak na wszystkich Superchargerach: czyli za 1 minutę w godzinach szczytu należy zapłacić 1,80 zł, a za minutę poza godzinami szczytu — 1,60 zł. Dobrą informacją za to jest fakt, że stacja nie znajduje się na ogrodzonym terenie salonu Tesli, a zaraz przy drodze, więc z ładowarek można skorzystać w każdej chwili bez żadnych problemów. Stacja ładowania znajduje się dokładnie na ulicy Radzymińskiej 334.

Źródło: Unsplash @austin__ramsey

Źródło: Tesla

Stock Image from Depositphotos